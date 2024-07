OFFIDA – La mostra fotografica I 500 anni del Carnevale storico di Offida, organizzata dalla Pro Loco in occasione dell’importante anniversario e visitabile al Polo… Continua »

OFFIDA – La mostra fotografica I 500 anni del Carnevale storico di Offida, organizzata dalla Pro Loco in occasione dell’importante anniversario e visitabile al Polo Museale fino al 7 settembre, celebra non solo la storia e la cultura di questa festività, ma anche l’impegno e la creatività dei protagonisti.

Tra le foto esposte, quelle dei vincitori del contest fotografico che si è tenuto durante il periodo di Carnevale: Tradizione, Alessandro Testatonda; Amicizia, Enrico Bevere; Sorriso, Marcella Mastrorocco; Iger Piceni, Pietro Laureati.

“Questa mostra è il risultato dell’ennesimo impegno della dottoressa Mirella De Santis, che ha contribuito notevolmente al riconoscimento nazionale delle tradizioni di “Lu guazzarò” e “la m’ntura”, che esprimono pienamente l’identità offidana, rappresentano la regione Marche al Centro Nazionale Maschere Italiane.

Un ulteriore momento di prestigio per queste tradizioni sarà l’esposizione delle due maschere al Columbus Day, il 12 ottobre. Il Columbus Day è una ricorrenza celebrata negli Stati Uniti per commemorare l’arrivo del navigatore Cristoforo Colombo. L’esposizione delle maschere in questa occasione sottolinea l’importanza delle tradizioni italiane e il loro impatto culturale a livello globale.

