ASCOLIPICENO – Finale di stagione ricco di soddisfazioni per la sezione arbitri di calcio ‘G. Guiducci’ di Ascoli. La più grande l’ha ottenuta l’Assistente Arbitrale Gregorio Galieni che è stato promosso in Serie C. Una gioia che ripaga i tanti sacrifici di Gregorio che al momento è il grande orgoglio della sezione ascolana. Due ottimi traguardi li hanno raggiunti anche gli Assistenti Arbitrali Serafino Marchei e Pierpaolo Silvestri che sono stati promossi in Serie D.

Un plauso anche all’Osservatore Arbitrale Danilo Camaioni promosso alla CON DIL la Commissione Osservatori Nazionali per arbitri della Can D. In particolare visionerà e valuterà gli arbitri di Eccellenza Interregionale e Serie D. Complimenti poi al giovane Leonardo Tedeschi promosso in Prima categoria e al bravo Gianluca Oggiani promosso in serie C2 di calcio a 5. Promozione anche per tre osservatori arbitrali: Tiziano Cecchini, Claudio Cellini e Giuseppe Grilli. Stefano Morganti, su proposta del Presidente del comitato regionale Riccardo Piccioni, è stato invece nominato dal Comitato Nazionale Componente CRA per la stagione 2024/25.

Gran bella soddisfazione per l’Osservatore Arbitrale Walter Storoni che è stato scelto dal comitato nazionale come componente del settore tecnico per quanto riguarda il modulo di formazione, perfezionamento tecnico e regolamento del calcio a 11. Due importanti conferme sono arrivate per Mauro Albertini e Francesco Pagnotta che sono stati confermati dal comitato nazionale come Componenti del settore tecnico. Mauro per quanto riguarda il modulo di formazione, perfezionamento tecnico e regolamento del calcio a 5 e Francesco come Mentor.

“Devo ammettere che questi traguardi raggiunti per i nostri associati – ha dichiarato il Presidente Massimiliano Bachetti – danno lustro alla sezione ‘Guiducci’ di Ascoli, gratificano l’impegno che tutti mettono con passione e sacrificio ogni volta che sono chiamati sui campi di calcio e futsal per far rispettare le regole del gioco. La nostra sezione sta cre-scendo sia con i risultati che numericamente, grazie anche all’opera di reclutamento che abbiamo iniziato nelle scuole e di questo devo ringraziare davvero tutti i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale. Sono davvero orgoglioso di rappresentare gli arbitri ascolani. Bravi tutti”.

