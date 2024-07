Il primo cittadino: ““Il terremoto ci ha sconvolto, portando via tante persone. Stiamo creando occasioni per far tornare queste persone o farne arrivare di nuove”

ROTELLA – Intervista al Sindaco Giovanni Borraccini sulla tappa del Festival dell’Appennino inclusivo di natura di sabato 20 luglio 2024 a Rotella.

Ci può presentare il borgo di Rotella?

“Rotella ha una storia antichissima che parte dall’epoca pre-Romana e arriva ai giorni nostri. Ci sono molte cose da vedere come i percorsi naturalistici sul Monte dell’Ascensione ma anche altre bellezze come la Torre dell’Orologio e le nostre frazioni come Capradosso, Poggio Canoso e Castel di Croce che raccontano davvero la storia della nostra località”.

In occasione del Festival dell’Appennino ci sarà un incontro dal “Colloqui sulla rigenerazione e il neopopolamento del cratere” con Symbola e il Commissario alla Ricostruzione. Cosa si sta facendo nel Comune di Rotella per contrastare il fenomeno dello spopolamento?

“Il terremoto ci ha sconvolto, portando via tante persone. Stiamo creando occasioni per far tornare queste persone o farne arrivare di nuove. Lo facciamo con possibilità di lavoro grazie alle attrazioni turistiche che stiamo sviluppando, con la creazione di nuovi alloggi per chi vorrà vivere qui. Ricordiamo i due musei, come l’Ecomuseo di Poggio Canoso e i Musei Sistini, la creazione dell’albergo diffuso a Poggio Canoso e l’ostello a Capradosso per chi vuole riposarsi dopo aver fatto i nostri percorsi”.

Cosa troveranno i visitatori nella giornata di sabato del Festival dell’Appennino?

“Turisti e visitatori troveranno, al rientro dall’escursione sul Monte Ascensione, un paese storicotroveranno un paese storico con un affaccio bellissimo, un buon concerto di Jazzap e l’incontro con il Commissario e Symbola. Tutto sarà allietato dai nostri prodotti tipici come le olive ascolane e i nostri formaggi e i nostri vini”.

Il Festival è promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e Bim Tronto, con la collaborazione di Bim Vomano-Todino Teramo, Bim Nera-Velino Cascia e Bim Nera-Velino Rieti, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Abruzzo, Regione Lazio, Camera di Commercio delle Marche, Camera di Commercio dell’Umbria, Camere di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Rieti-Viterbo, in sinergia con i 23 Comuni dell’Appennino centrale, partner dell’evento, Accumoli, Acquasanta Terme, Amatrice, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Civitella del Tronto, Colledara, Comunanza, Esanatoglia, Force, Leonessa, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Norcia, Pieve Torina, Rieti, Roccafluvione, Rotella, Sant’Anatolia di Narco, Torricella sicura, Ussita, Venarotta, con la direzione artistica dell’Associazione Culturale Appennino up e Mete Picene.

