Il percorso di studio per Roberta Cacciatore e Michele Urriani si è concluso a giugno e il 19 luglio, prima sessione disponibile, presenteranno la loro tesi per poi ricevere la Laurea Triennale

ASCOLI PICENO – Evento importante.

In arrivo la cerimonia di proclamazione dei primi due laureati del corso di laurea triennale in Sistemi Agricoli Innovativi ad Ascoli Piceno. Appuntamento venerdì 19 luglio, alle ore 11, presso l’Auditorium delle sede di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche, in via Umbria ad Ascoli Piceno, per la presentazione delle tesi e la proclamazione finale.

Saranno presenti Gian Luca Gregori Rettore UnivPM, Marco Fioravanti Sindaco di Ascoli Piceno, Davide Neri Direttore del D3A UnivPM, Nunzio Isidoro Direttore Azienda Agraria Didattico Sperimentale, Franco Capocasa Presidente del Corso di Laurea Sistemi Agricoli Innovativi.

Il percorso di studio per Roberta Cacciatore e Michele Urriani si è concluso a giugno e domani, 19 luglio, prima sessione disponibile, presenteranno la loro tesi per poi ricevere la Laurea Triennale.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.