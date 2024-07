ASCOLI PICENO – Appuntamento politico.

1. NOMINA DEL SIG. CAPPELLI GREGORIO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE IN SURROGA DEL CONSIGLIERE PETRUCCI PAOLA MARIA (LISTA ASCOLI BENE COMUNE), DIMISSIONARIO;

2. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 4 (PROT. N. 59961) PRESENTATA IN DATA 5/07/2024 DAI CONSIGLIERI COMUNALI MARTA LUZI, FRANCESCO AMELI, ANDREA DOMINICI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, PAOLA MARIA PETRUCCI, ANGELO PROCACCINI, IN MERITO AGLI INTERVENTI E ALLE AZIONI DA METTERE IN ATTO RIGUARDO ALLA SITUAZIONE DEGLI ASILI NIDO NELLA CITTA’ DI ASCOLI PICENO;

3. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 5 (PROT. N. 59971) PRESENTATA IN DATA 5/07/2024 DAI CONSIGLIERI COMUNALI MARTA LUZI, FRANCESCO AMELI, ANDREA DOMINICI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, PAOLA MARIA PETRUCCI, ANGELO PROCACCINI, IN MERITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AD ASCOLI PICENO AS 2024/2025;

4. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 6 (PROT. N. 59974) PRESENTATA IN DATA 5/07/2024 DAI CONSIGLIERI COMUNALI MARTA LUZI, FRANCESCO AMELI, ANDREA DOMINICI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, PAOLA MARIA PETRUCCI, ANGELO PROCACCINI, IN MERITO AL PROGETTO DI ACQUISIZIONE DEL GRUPPO SATO DA PARTE DELLA CIIP SPA E IL RUOLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ASCOLI PICENO;

5. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 7 (PROT. N. 60461) PRESENTATA IN DATA 8/07/2024 DAI CONSIGLIERI COMUNALI EMIDIO PREMICI, EMANUELA MAROZZI, MARIKA ASCARINI, PATRIZIA PETRACCI, ALESSANDRO FILIAGGI, PATRIZIA PALANCA, LUIGI LATTANZI, MANUELA DI MICCO, CARLO NARCISI AI SENSI DELL’ART. 27 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO AL PARERE DELLA CORTE DEI CONTI SULLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 28 DELL’11 APRILE 2024 PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA.

6. RISPOSTA ORALE ALL’INTERROGAZIONE N. 8 (PROT. N. 62928) PRESENTATA IN DATA 15/07/2024 DAI CONSIGLIERI COMUNALI PAOLA MARIA PETRUCCI, FRANCESCO AMELI, ANDREA DOMINICI, MARTA LUZI, MANUELA MARCUCCI, EMIDIO NARDINI, ANGELO PROCACCINI AI SENSI DELL’ART. 27 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MERITO ALLA PROCEDURA RELATIVA AL RISCATTO PARCHEGGI DALLA SABA;

7. NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 01/08/2024-31/07/2027;

8. ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.