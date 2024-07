ASCOLI PICENO – JazzAP, il Festival diffuso che anima il Piceno con le note del jazz contemporaneo e internazionale, è giunto alla sua fase conclusiva dell’edizione 2024. I tre ultimi appuntamenti promettono di essere memorabili, grazie alla partecipazione di alcuni dei principali interpreti del panorama jazzistico mondiale. Sono attesi, infatti, nei prossimi giorni la pianista cubana Jani McPherson, gli statunitensi The Bad Plus e il duo di Antonello Salis e Stefano “Cocco” Cantini.

Sabato 27 luglio, alle ore 20, presso il Belvedere di Quinzano (Force) la pianista, cantante e compositrice di origini cubane presenta il suo ultimo album “A Long Way”. Ingresso gratuito.

Nata a Guantanamo, la McPherson, è senza dubbio una delle più interessanti esponenti del pianismo jazz degli ultimi anni. È un’artista di grande talento, un’autentica show woman e straordinaria performer dotata di un fraseggio e di un linguaggio improvvisativo estremamente originali che rendono la sua musica ed il suo stile immediatamente riconoscibili, conferendole una firma decisamente unica. La sua musica è una sintesi tra vari stilemi e linguaggi limitrofi ed affini al jazz, che lei esprime attraverso una gamma cromatica ricca di nuances, a volte esotiche, ma sempre scevre del luogo comune della combine tra ritmi latini ed istanze jazzistiche nordamericane, mostrando, al contrario, la capacità di evocare i suoni della sua terra con una grande personalità, originalità e modernità. Il 6 ottobre 2023 è stato pubblicato “A Long Way”, il suo nuovo lavoro discografico.

“Questo album – dichiara la McPherson – è un tributo a tutto ciò che è stata la mia vita da quando ero una bambina e vivevo a Guantanamo sino ad oggi. Sono nata e cresciuta a Cuba, una terra che amo e dove vivono ancora i mei affetti più cari. Una terra splendida, piena di suoni, ma talvolta difficile, se hai aspettative per un futuro diverso. Ho dovuto fare scelte difficili e dolorose, ma sentivo che dovevo cambiare per crescere e potevo farlo soltanto lasciando Cuba. Ho portato con me tutta la storia, la tradizione e la cultura che mi hanno formato e mi sono trasferita in Francia, dove vivo ancora oggi. In questo album c’è tutta la mia vita. Gli undici brani che lo compongono sono il risultato di un intenso e sorprendente processo creativo in cui mi sono sentita naturalmente ispirata. Le melodie, le armonie, i ritmi, il modo di concepire e sviluppare gli arrangiamenti, la sonorità e la direzione che stava prendendo questo lavoro è arrivato tutto nella mia testa con una inaspettata semplicità.”

Domenica 28 luglio, ore 21.30, in Piazza di Paggese ad Acquasanta Terme, il concerto dei The Bad Plus (ingresso 20 euro), il gruppo americano che ha rivoluzionato il jazz moderno con il loro stile eclettico e sperimentale. La loro capacità di fondere jazz, rock e pop crea un sound distintivo che affascina e sorprende.

Hanno una visione chiara della musica, ovvero il rifiuto assoluto di conformarsi alle convenzioni. Hanno conquistato critica e fan in tutto il mondo grazie al suono unico e alle performance dal vivo.

Ora, nel loro 21esimo anniversario, i The Bad Plus spingono i loro confini ancora più lontano, presentandosi con una nuova inedita formazione in cui l’intesa tra i musicisti continua a essere un elemento essenziale. La nuova formazione si presenta senza pianoforte.

In questa nuova avventura, il gruppo di Reid Anderson (basso elettrico) e Dave King (batteria) si presenta al pubblico con Ben Monder alla chitarra e Chris Speed al sassofono tenore. Una formazione che sta regalando nuova energia al suono e all’ispirazione dei The Bad Plus.

“L’evoluzione è necessaria per la vita e la creatività”. “Ci siamo evoluti, ma siamo ancora The Bad Plus.”

Martedì 31 luglio, alle 21.30 in Piazza Peretti a Grottammare, Jazzap 2024 si concluderà con una serata straordinaria che vedrà protagonisti Antonello Salis e **Stefano “Cocco” Cantini**, due giganti del jazz italiano. Ingresso gratuito.

Il duo “ArDuo”, composto dal poliedrico pianista e fisarmonicista Salis e dal virtuoso sassofonista Cantini, offrirà un concerto che esplorerà le infinite possibilità dell’improvvisazione jazzistica. Un finale emozionante che celebrerà la creatività e l’arte dell’interplay.

Stefano “Cocco” Cantini e Antonello Salis: una combinazione musicale con pochissimi precedenti.

ArDuo è un progetto di recente costituzione e di grande successo. Musiche originali e improvvisazioni si uniscono in un continuo interplay. Il repertorio, costituito da composizioni originali dei due musicisti e da brani di levatura internazionale, non perde mai la strada della melodia. Quella che lega Antonello Salis e Stefano Cantini è una simbiosi musicale, una magia che coinvolge sax, pianoforte e fisarmonica in un concerto che non mancherà di meravigliare il pubblico.

Il duo propone una combinazione strumentale con pochissimi precedenti. La possibilità di gustare appieno le possibilità timbrico-dinamiche dei rispettivi strumenti e della loro affascinante tavolozza sonora dà a questo duo la capacità di coinvolgere sia gli amanti del jazz sia gli estimatori della musica popolare.

Giunto alla terza edizione, Jazzap è ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario culturale della città di Ascoli: una contaminazione di generi musicali, eventi culturali, paesaggi, luoghi e persone. Un invito a vivere insieme la ricchezza che nasce dall’incontro della cultura musicale e grandi artisti internazionali con le meraviglie del territorio. Dopo i successi delle due edizioni passate, JazzAP continua a portare artisti internazionali e occasioni di incontro tra le montagne, il mare, i borghi e le città del Piceno.

Dal 14 giugno e per oltre un mese e mezzo, fino al 30 luglio, i nomi del panorama musicale mondiale hanno guidato l’onda di eventi che attraversa il territorio e incontra i paesaggi dei Sibillini e dei Monti della Laga, il mare della riviera adriatica, il travertino di Ascoli Piceno, la meraviglia sospesa dei borghi di collina, già cantati e apprezzati da artisti di tutto il mondo.

