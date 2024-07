ASCOLI PICENO – La Cabina di Coordinamento sisma presieduta dal Commissario alla Riparazione e

Ricostruzione Sisma 2016 Guido Castelli ha raggiunto l’intesa su due Ordinanze di modifica che prevedono

rifunzionalizzazioni e aumenti per diversi interventi di ricostruzione pubblica nelle Marche, sia contenuti

nella programmazione ordinaria che nella programmazione speciale.

“Insieme al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli abbiamo condiviso delle scelte

strategiche per accogliere le richieste che ci arrivano dai territori, e che vengono puntualmente registrate

dall’Ufficio speciale ricostruzione – dichiara il Commissario Castelli -. L’aumento dei prezzi di questi ultimi

anni è un dato che va registrato anche nella vita della ricostruzione, così da evitare blocchi in un processo

ormai ben avviato su tutti i fronti, anche grazie a una efficace filiera che dal Governo arriva ai territori,

con i sindaci e gli uffici comunali”.

Ad Ascoli Piceno, l’Ordinanza di modifica all’Ordinanza speciale 31 (dedicata alle scuole danneggiate dal

sisma), ha approvato la rimodulazione dell’intervento per l’istituto Fermi. Viene finanziato con 3,2 milioni

di euro l’intervento sui Corpi C e D dell’edificio, che non erano coperti da altri fondi. Inoltre, l’Ordinanza

stabilisce l’adesione all’Accordo Quadro per l’intervento sul Corpo A del Liceo Scientifico Statale Orsini,

sempre ad Ascoli Piceno.

Sul fronte invece della programmazione ordinaria, l’Ordinanza di modifica alla Ordinanza 109 va ad

aumentare due interventi nella provincia di Macerata. Il contributo per la Chiesa S. Francesco a Loro

Piceno viene aumentato di 1,4 milioni di euro, per complessivi 2,2 milioni di euro. Il contributo per

l’intervento sulla “Rimessa attrezzi” del comune di Bolognola aumenta invece di 247 mila euro, per un

totale di 680 mila euro.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.