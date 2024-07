Lunedì 29 luglio, come avvenuto anche negli anni precedenti, è previsto un percorso cittadino dedicato a conoscere i luoghi ed i siti emidiani della città di Ascoli

ASCOLI PICENO – Nuovo appuntamento, lunedì 29 luglio, con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura”, promossa per il settimo anno consecutivo dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

Si tratta di una manifestazione realizzata all’interno del progetto “A tutto campo”, di Acli provinciali Aps, grazie al sostegno di Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno.

Lunedì 29 luglio, come avvenuto anche negli anni precedenti, è previsto un percorso cittadino dedicato a conoscere i luoghi ed i siti emidiani della città delle cento torri. Attraverso una semplice camminata, infatti, sarà possibile fare un vero e proprio viaggio nella storia della città di Ascoli e del suo patrono Sant’Emidio con la presenza di una guida turistica abilitata.

L’appuntamento con “Salute in cammino per la cultura” è fissato ogni lunedì alle 21 con partenza da Piazza Arringo davanti alla cattedrale. Gli appuntamenti serali del lunedì ad Ascoli stanno appassionando sempre più persone desiderose di conoscere la città delle cento torri sotto vari punti di vista.

I successivi appuntamenti sono programmati per il 12, 19 e 26 agosto.

Sono state registrate finora 439 presenze tra cui numerosi turisti che pernottano in città, nei comuni limitrofi o negli alberghi della riviera che hanno potuto conoscere meglio la città di Ascoli, le sue ricchezze storiche, culturali e architettoniche, oltre alla Quintana di cui si è parlato lunedì’ scorso.

La partecipazione all’evento di lunedì 29 luglio, dedicato a Sant’Emidio, è gratuita, ma occorre prenotare inviando un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione, entro il 27 luglio.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura” si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

