In programma mercoledì 11 settembre alle 21 in Piazza del Popolo, con la direzione artistica di “Dardust” (musicista e producer ascolano di fama internazionale), avrà come ospite d’eccezione Angelina Mango. Ci sarà anche Saturnino Celani

ASCOLI PICENO – Da martedì 30 luglio saranno disponibili i biglietti per il Memorial Troiani, l’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’A.I.L. (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma).

La 25a edizione del Memorial Troiani, in programma mercoledì 11 settembre alle 21 in Piazza del Popolo, con la direzione artistica di “Dardust” (musicista e producer ascolano di fama internazionale), avrà come ospite d’eccezione Angelina Mango. Ci sarà anche Saturnino Celani, bassista e compositore ascolano, già presente nell’edizione 2023. L’evento sarà presentato da Massimiliano Ossini e al pianoforte si esibirà lo stesso Dardust.

Nelle giornate di martedì 30 luglio e mercoledì 31 luglio, i biglietti per assistere al Memorial Troiani saranno in vendita esclusivamente presso la biglietteria del Teatro (Ascoli Piceno – Piazza del Popolo, 17), mentre da giovedì 1 agosto i ticket saranno acquistabili anche online sul circuito VivaTicket. La biglietteria in Piazza del Popolo è aperta, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 17 alle 20. Inoltre sarà chiusa per ferie dal 15 agosto e riaprirà il 2 settembre.

Sono diverse le fasce di prezzo per assistere al Memorial Troiani. Per ulteriori info è possibile contattare la Biglietteria del Teatro (0736.298770 – [email protected]).

Per info https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24468

Per poter essere aggiornati sul piano logistico ed eventuali novità, tutti sono invitati a seguire la pagina Instagram e Facebook @memorialtroiani.

Per accrediti stampa contattare l’Ufficio Stampa Memorial Troiani [email protected]

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.