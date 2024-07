Tre giorni nei quali il paese dei ramai si popola di giocolieri, acrobati, comici, clown e performer che animeranno le vie del borgo per allietare grandi e piccini

FORCE – Dal 16 al 18 agosto a Force torna Antichi Sapori, il Festival degli Artisti di Strada e delle tradizioni gastronomiche. Tre giorni nei quali il paese dei ramai si popola di giocolieri, acrobati, comici, clown e performer che animeranno le vie del borgo per allietare grandi e piccini. Le tre giornate della kermesse saranno inoltre l’occasione perfetta per riscoprire le tradizioni culinarie marchigiane, con piatti tipici che contraddistinguono la festa da più di vent’anni.

Dopo l’edizione del 2023, il Comitato di Antichi Sapori sta preparando il nuovo programma ancora più ricco e denso di appuntamenti, per assicurare divertimento a tutti gli abitanti e a tutti coloro che prenderanno parte.

“Siamo felici dell’entusiasmo con cui viene accolta ogni anno questa manifestazione” spiega il Comitato Organizzativo di Antichi Sapori. “Crediamo che questo appuntamento possa aiutare a portare avanti le tradizioni e tramandarle alle nuove generazioni, in ogni edizione lavoriamo per migliorare l’organizzazione e portare qualche novità per tutti i partecipanti”.

Nel “paese amico degli artisti di strada” oltre ai tanti performer, alcuni di fama internazionale, non mancheranno gruppi di musica folk e dj set che contribuiranno a vivacizzare l’atmosfera fino a tarda notte.

Lungo le viette del paese, che offrono scorci e panorami mozzafiato, saranno dislocati i punti ristoro per assaggiare e gustare i piatti della tradizione, realizzati con materie prime locali seguendo le ricette tramandate negli anni, che contraddistinguono la festa e contribuiscono a renderla una meta di riferimento.

E’ possibile rimanere informati consultando la pagina Facebook di Antichi Sapori per scoprire il programma e le novità dell’edizione 2024.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.