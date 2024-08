Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale (sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne), chiedendo la consegna della Carta Postepay “Borse di Studio”

ASCOLI PICENO – Il Comune di Ascoli informa è possibile incassare l’importo corrispondente alla borsa di studio MIUR per l’anno scolastico 2023/2024. Per riscuotere la borsa di studio è necessario recarsi presso qualsiasi Ufficio Postale muniti di un documento identificativo in corso di validità e del codice fiscale (sia dello studente beneficiario che del genitore in caso di beneficiario minorenne), chiedendo la consegna della Carta Postepay “Borse di Studio”. Per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell’anno scolastico 2021/2022 e/o 2022/2023, l’accredito della borsa di studio per l’annualità 2023/2024 avverrà direttamente sulla medesima Carta Postepay “Borse di studio” in loro possesso, senza doversi recare presso un Ufficio Postale. Le modalità di riscossione vengono esplicitate dettagliatamente nella pagina web all’interno del Portale dello Studente https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/voucher.

