ROMA– “Con l’approvazione del Decreto ricostruzione e protezione civile da parte del Senato l’Italia compie un altro, sostanziale, passo in avanti verso l’attuazione quella cultura della sicurezza di cui il nostro Paese, caratterizzato da accentuate fragilità, ha particolare necessità. All’interno di questo provvedimento poi, desidero sottolineare l’importanza per territori dell’Appennino centrale di cui sono stato chiamato ad occuparmi di un emendamento approvato nei giorni scorsi. Si tratta della misura che estende anche alla Struttura commissariale sisma 2016 la possibilità di fornire profili idonei per il ruolo di Responsabile Unico di Progetto. Un intervento che va nella direzione di quel rafforzamento amministrativo che è necessario per agire efficacemente rispetto all’enorme mole di opere pubbliche di cui dobbiamo occuparci”.

Lo dichiara il senatore Guido Castelli, Commissario straordinario al sisma 2016.

