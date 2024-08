VALLE CASTELLANA – La Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto per gli interventi di riparazione e ripristino per la chiesa di San Nicola di Bari a Valle Castellana. Eretta nel XV secolo, è stata modificata ed ampliata negli anni successivi, come testimoniano le date sugli architravi dell’ingresso laterale (1674) e del portale in facciata (1693), ed il restauro più recente risale al 2000.

Gli eventi sismici del 2016-2017 hanno causato un crollo parziale della parete sul lato nord oltre a numerose fessurazioni su tutta la scatola muraria. L’intervento progettato prevede, oltre alla cucitura delle lesioni presenti una serie di interventi mirati al miglioramento delle caratteristiche dei materiali e delle problematiche strutturali che si sono evidenziate in fase di sisma ed in fase di analisi numerica. previsto inoltre un irrigidimento del solaio di copertura con la posa di nastri forati di irrigidimento solidarizzati alle orditure primarie e secondarie abbinato all’inserimento di due catene disposte longitudinalmente per stabilizzare la facciata principale e quella posteriore. Il totale dei lavori ammonta a 591mila euro.

“Grazie alla fattiva collaborazione del Presidente della Regione Marco Marsilio, dell’Arcivescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri e dell’Ufficio speciale ricostruzione guidato da Vincenzo Rivera riusciamo a restituire alla comunità un altro dei nostri gioielli storici del nostro territorio- dichiara il Commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli – Proseguiamo sulla strada della rinascita che parte anche dai nostri luoghi più preziosi, le chiese”.

