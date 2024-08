Un monologo straziante e sublime interpretato da Viola Graziosi, diretta da Giuseppe Dipasquale. La Medea di Violante vuole essere una Madre, Regina, Maga semidivina che compie l’efferato gesto infanticida per sottrarre i figli ad una schiavitù

ASCOLI PICENO – Il fascino di Medea rivive nelle magiche atmosfere della ex Chiesa di San Francesco a Fano il 6 agosto e nel Chiostro di Sant’Agostino di Ascoli Piceno il 7 agosto grazie alla XXVI edizione della rassegna regionale TAU/Teatri Antichi Uniti che in un dialogo aperto, tra passato e presente, tra beni e attività culturali, offre l’opportunità di fruire i luoghi di interesse archeologico per la spettacolarizzazione restituendoli a un ampio uso, su iniziativa di AMAT, Regione Marche, MiC, e 15 Comuni del territorio.

Nel trentennale della strage di Capaci, Luciano Violante, magistrato e già Presidente della Camera dei Deputati, torna ad interrogarsi sul mito attraverso la figura di Medea, che nel suo peregrinare approda nella terra di Sicilia. Un monologo straziante e sublime interpretato da Viola Graziosi, diretta da Giuseppe Dipasquale. La Medea di Violante vuole essere una Madre, Regina, Maga semidivina che compie l’efferato gesto infanticida per sottrarre i figli ad una schiavitù, condannata ad un esilio eterno che rinnova l’efferatezza del suo crimine ad un impietrito Giasone per approdare infine nella terra del fuoco, una terra a tre punte, la Sicilia, per incontrare altri ‘estranei’ che cercano una ragione al lacerante dolore della perdita dei propri figli. Un salto nella contemporaneità che permane nell’alveo di una tragica mitologia e che ha fatto del tragico eccidio mafioso, con l’emblema degli emblemi nella perdita di Giovanni Falcone, un atto dove “Il divino e l’umano si intrecciano perdendo i confini e laghi di sangue si scoprono negli sterminati campi di grano”.

Lo spettacolo è una produzione Teatro della Città – Catania.

Il TAU si conferma anche occasione privilegiata per scoprire posti di antica bellezza. Ad arricchire la proposta per il pubblico, prima degli spettacoli tornano gli AperiTAU. A Fano, alle 19,30, è prevista una visita all’Area archeologica di Sant’Agostino, a cura di Comune di Fano; info e prenotazioni Museo Archeologico e Pinacoteca del Palazzo Malatestiano 0721 887845 – [email protected]. Ad Ascoli Piceno, il terzo itinerario di questa edizione propone la visita al deposito museale del Museo Archeologico Statale dopo il recente straordinario riordino e la visita alla sezione romana, al Battistero e a San Gregorio, a cura di Comune di Ascoli Piceno e Gianfranca Florio; info e prenotazioni AMAT 071 2075880 lun-ven 10/16 (prenotazione necessaria entro il giorno precedente la visita).

Informazioni e prevendite: presso AMAT e biglietterie circuito vivaticket; Fano, biglietteria Teatro della Fortuna 0721 800750, biglietteria presso ex Chiesa di San Francesco il giorno di spettacolo dalle ore 20; Ascoli Piceno biglietteria del Teatro 0736 298770 (lunedì – sabato 9.30 – 13); biglietteria presso Chiostro di Sant’Agostino 334 6634432 il giorno di spettacolo dalle ore 20.30. Inizio spettacoli ore 21,30.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.