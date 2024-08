ASCOLI PICENO – Appuntamento culturale nella città delle Cento Torri.

Oggi, 6 agosto, si è svolta la conferenza stampa ad Ascoli, nella Sala Ceci della Pinacoteca, per presentare il programma dell’evento “La notte il circo e la luna”.

Iniziativa in calendario sabato 10 agosto, nel centro storico cittadino durante la Notte Bianca. Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore al commercio Laura Trontini, il direttore di Ascoli Musei, professor Stefano Papetti, il direttore artistico della Compagnia dei Folli, Mauro Orsini, e Dj Asco.

Il festival promette una serata indimenticabile, ricca di spettacoli di teatro di strada, esibizioni circensi e performance musicali. Artisti di fama nazionale e internazionale trasformeranno le strade e le piazze della città in un palcoscenico a cielo aperto, regalando emozioni e magia a grandi e piccini.

La serata culminerà con un imperdibile concerto finale dal titolo Symponhy of Caos che farà ballare il pubblico con la sua musica coinvolgente e le sue straordinarie performance.

Il primo cittadino apre la conferenza: “Altro spunto innovativo per la consueta Notte Bianca. Un evento già proposto lo scorso anno che in questa edizione verrà ampliato. Una programmazione completa che coinvolge le piazze e i luoghi principali del centro cittadino. Un connubio tra arte e musica, un’iniziativa sia per i bambini sia per gli adulti”.

Dal sindaco Fioravanti anche un primo bilancio sulle ultime festività: “Quintana e Sant’Emidio, due giornate di grande festa. Dopo la fase Covid siamo in aumento di presenze e di altri dati. Sono molto soddisfatto per quello che abbiamo fatto in questi anni ed è segno che la città di Ascoli sta crescendo. Vogliamo migliorarci ancora e investire sempre più sul turismo”.

L’assessora al Commercio, Laura Trontini, dichiara: “Bella serata dedicata al divertimento ma anche allo shopping con un occhio alla cultura. Abbiamo voluto rendere con questi spettacoli, sia in sede fissa sia itinerante, rendere protagonisti i commercianti. Anche quelli che si trovano un po’ più lontani dalle vie principali. C’è stata un’ottima collaborazione con tutte le attività, i titolari sono stati molto propositivi. Un’ottima prospettiva per il futuro”.

Il professor Stefano Papetti aggiunge: “Una Notte Bianca ma anche intelligente. Spazio al divertimento e allo shopping ma anche alla cultura. Resterà aperto il Forte Malatesta con il Museo e ricordiamo all’interno anche la mostra dedicata ai tarocchi fino a mezzanotte. Abbiamo ritenuto opportuna quest’apertura per il 10 agosto”.

Mauro Orsini, Compagnia dei Folli, prosegue: “Ci saranno venti compagnie fino alla mezzanotte, poi ci sarà il concerto di Asco. Eventi per tutti, presenti altri momenti musicali. Una città in movimento da seguire e da ascoltare fino a notte inoltrata. La Compagnia dei Folli non farà l’evento di chiusura ma effettuerà delle piccole perfomance in varie aree di Ascoli con delle novità tecniche. Siamo contenti di partecipare a questo prestigioso evento”.

Asco, Simphony Caos, conclude: “Sono molto felice per la partecipazione e ringrazio anche il Comune per la disponibilità. Ci aspettiamo molto da questa Notte Bianca e siamo certi di un buon successo. Il mio spettacolo durerà circa 90 minuti e a seguire si svolgerà il Silent Party”.

Di seguito il programma completo

LUDOBUS [240’]

19.30

Piazza Roma

COMPAGNIA REVOLE’ [30’]

20.30 – 21.30

Piazza Ventidio Basso

CATIN NARDI [30’]

20.45 – 22

Angolo Via Ceci/Via del Trivio

ON AIR [60’]

20.45 – 23.30

Piazza S. Agostino

COMPAGNIA ACCADEMIA CREATIVA [15’]

20.45 – 21.45 – 22.45

Piazza Arringo

DUO FLOSH [30’]

21 – 22.30

Chiostro di San Francesco

COMPAGNIA DEI FOLLI_TRAM BRASS [30’]

21 – 22.15 – 23.30

Piazza Arringo > Piazza del Popolo > Chiostro S. Francesco

Chiostro di San Francesco > Piazza del Popolo > Piazza Simonetti

Piazza Arringo > Piazza del Popolo

UGO SANCHEZ JR [30’]

21 – 23

Piazza Arringo

CIRCUS FAMILY ON THE ROAD [25’]

21.15 – 22.30 – 23.30

Piazza Roma

MISTRAFUNKY [30’]

21.15 – 22.15 – 23.30

Piazza Simonetti > Piazza del Popolo > Piazza S. Agostino

Piazza Roma > Corso Trieste > Via Ceci

Largo Crivelli > Piazza del Popolo

COMPAGNIA BEGHERE’ [40’]

21.15 – 22.45

Angolo Via Ceci/Via D’Ancaria

50 CELT [60’]

21.30 – 23

Piazza Simonetti

MR MUSTACHE [30’]

21.30 – 23

Largo Crivelli

CONCERTINO BURRO E SALVIA [90’]

21.30

Loggia dei Mercanti

UNNICO [30’]

21.45- 23

Piazza Sant’Agostino

COMPAGNIA CIRCOSTANZE [30’]

21.45

Chiostro di San Francesco

BUBBLE ON CIRCUS [30’]

21.45 – 22.45

Piazza Roma > Corso Trieste > Via Ceci

Piazza del Popolo > Piazza Arringo

AFUMA [40’]

21.45 – 23

Piazza del Popolo > Piazza Arringo

Piazza Roma > Piazza del Popolo > Piazza S. Agostino

CUORE D’ITALIA BAND [90’]

22

Piazza Ventidio Basso

COMPAGNIA DEI FOLLI_VERTICAL DANCE [15’]

22 – 23.15

Piazza del Popolo

COMPAGNIA DEI FOLLI_SWAY LOVE [15’]

22.45 – 23.30

Piazza Simonetti

COMPAGNIA DEI FOLLI_AERIAL [5’]

23 – 23.30

Chiostro di San Francesco

ASCO_SYMPHONY OF CAOS [90’]

24

Piazza del Popolo

In occasione dell’evento ci sarà un’apertura straordinaria del Forte Malatesta dalle ore 19 alle ore 24 con ingresso ridotto a 4 euro. Il Forte propone la mostra “Realismo Magico. Le creazioni di Luciano Verzola” (dal 25 luglio all’8 dicembre) e il Museo dell’Altomedioevo con le nuove installazioni di realtà aumentata.



