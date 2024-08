ASCOLI PICENO – L’estate è entrata nel vivo e diventa bollente anche la stagione musicale dei “Distretto 13” che già in questa settimana metteranno in fila tre concerti consecutivi in altrettanti eventi molto interessanti.

Si parte mercoledì 7 agosto con “Ripaberarda in Festa” e la “34ma Sagra della Birra”: si tratta di un evento che raccoglie consensi da anni e che vede il borgo piceno brulicare di persone festanti che si destreggiano tra cibo, birra, musica e divertimento.

Il programma di intrattenimento è molto vasto e l’offerta culinaria prevede un ampio menù arricchito – ogni sera – da un “piatto del giorno” accompagnato da una ricca selezione di vini e birre.

La serata di mercoledì 7 agosto vedrà in scena il “Distretto 13 Rock Party” sul palco naturale del castello di Ripaberarda: una location suggestiva che consentirà uno stretto contatto con il pubblico e la possibilità di condividere tutte le elettrizzanti emozioni di uno spettacolo pensato e suonato per far ballare e cantare le persone di ogni età.

Giovedì 8 agosto la crew dei “Distretto 13” si sposterà sulla costa abruzzese per esibirsi sul palco della “46ma sagra della vongola” di Tortoreto.

Alle ore 21.30 i riflettori si accenderanno sul palco di Piazzale Nassirya di Tortoreto lido per offrire agli ospiti della serata due ore e mezza di musica suonata e cantata esclusivamente dal vivo. I più grandi successi italiani ed internazionali dal 1950 ad oggi proposti con il sound e l’inarrestabile energia dei “Distretto 13”. Gli stand saranno già aperti a partire dalle ore 19.30 per offrire le prelibatezze del mare Adriatico.

Venerdì 9 agosto la band tornerà “a casa” per esibirsi ad Ascoli Piceno presso il ristorante “Maxela” di via Tornasacco (Piazza Arringo).

Si tratta di un’occasione veramente unica per apprezzare il “Distretto 13 rock party” nella suggestiva ed emozionante cornice rappresentata dal cuore pulsante di Ascoli Piceno.

Durante la serata sarà possibile cenare à la carte oppure lasciarsi incantare dagli aperitivi o dai cocktails magistralmente preparati dallo staff del “Maxela” mentre il “live-show” dei Distretto 13 impedirà a tutti di restare fermi: non si può fermare l’energia che la musica trasmette e se la musica è quella dei “Distretto 13”, suonata e pensata per infondere felicità e divertimento, la serata diventa veramente “da non perdere!”.

