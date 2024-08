CASTORANO – “Scuderia Ferrari Club Castorano protagonista al Rotary Campus Marche 2024 che ha rappresentato una settimana di divertimento e villeggiatura per circa 150 ragazzi e loro familiari all’insegna dello svago ma, nel contempo, una occasione per una diversa socializzazione e una conseguente riflessione sulle problematiche della disabilità”.

Lo ha reso noto il presidente della Scuderia Ferrari Club Castorano, Ivan Ameli, unitamente al già presidente del Rotary Club di Ascoli Marco Cipollini in un incontro cui hanno preso parte anche il segretario della Scuderia, Giovanni Menzietti ed il vicepresidente, Danilo D’Ambrosio. “Gli ospiti – ha riferito Ameli – si sono avvalsi della struttura per trascorrere del tempo insieme sviluppando rapporti che poi hanno conservato anche al termine di questa vacanza, attraverso conoscenze e condivisioni di esperienze anche fuori da questa educativa settimana”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito ad un evento che va oltre la ordinaria attività di servizio del nostro sodalizio. Essere rotariani è una grande onore ma nel contempo è un modo per essere parte attiva per migliorare la nostra società soprattutto quando presenta delle fragilità- ha dichiarato il Governatore A.R. 2023/24 Gesualdo Angelico- Riteniamo che questa sia una delle tante iniziative di cui il Rotary può essere fiero”.

“ Questa occasione particolare ha coronato un anno di presidenza particolarmente impegnativo ma ricco di grandi soddisfazioni. – ha concluso Cipollini-. Questa settimana, rispetto ad altri appuntamenti, ha avuto un sapore particolare perché ha dimostrato come il nostro Rotary abbia uno spirito diverso da quello che generalmente viene percepito all’esterno. Colgo l’occasione per ringraziare tutto lo staff del distretto 2090 per l’organizzazione impeccabile che stiamo registrando insieme allo staff dell’Holiday Inn Village che si è messo a disposizione mettendo gli ospiti in grado di fruire al meglio delle strutture”.

Il Rotary Campus, che quest’anno ha avuto anche la prestigiosa collaborazione della Scuderia Ferrari Club Castorano è nato nel 1988 da una idea progetto dei presidenti in carica di allora con lo scopo di ospitare per una settimana in una località di villeggiatura un certo numero di diversamente abili ed i rispettivi familiari, per offrire loro una occasione di incontro fra realtà ed esperienze diverse, per fornire una alternativa di divertimento e di socializzazione integrando quanto possono fornire le istituzioni locali, e per contribuire ad abbattere non solo le barriere fisiche ma anche quelle non visibili che talvolta sono il limite maggiore.

