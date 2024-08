ASCOLI PICENO – Lo Sviluppo Rurale delle Marche si è confermato assoluto protagonista dell’undicesima edizione dell’Ascoliva Festival.

Questa partecipazione ha contribuito a dare un nuovo volto alla manifestazione che si è evoluta nel tempo, trasformandosi in una vetrina dedicata alla qualità agroalimentare, con particolare attenzione ai prodotti certificati DOP, IGP e alle certificazioni di qualità.

“Le Marche – commenta l’assessore Antonini – si distinguono per la varietà del suo territorio, che si traduce in un paniere enogastronomico regionale unico, in grado di diventare motore di sviluppo e valore attrattivo per il turismo. La Regione, grazie anche all’importante sostegno del Complemento di Sviluppo Rurale Marche 23-27 è al fianco degli operatori del settore: abbiamo voluto dare continuità ad alcuni importanti bandi della programmazione precedente, ma vogliamo anche dare spazio alle innovazioni che stanno trasformando il nostro modo di fare agricoltura per far fronte prima di tutto all’impatto del cambiamento climatico, tra siccità e fenomeni atmosferici estremi. Ascoliva è stata una vetrina speciale che ci ha aperto al grande pubblico anche extra regionale e ci ha consentito, nel corso di molteplici appuntamenti, di mostrare il meglio delle nostre produzioni e le eccellenze del nostro sistema rurale”.

Durante l’intera manifestazione, tutti i giorni a partire dalle ore 18, lo spazio espositivo è stato animato da una serie di incontri e appuntamenti rivolti al pubblico, organizzati in collaborazione con i produttori beneficiari del PSR/CSR Marche. Questi eventi mirano ad avvicinare i visitatori al mondo rurale, illustrando come le risorse europee possano accelerare lo sviluppo del sistema agricolo regionale, a favore di operatori del settore e consumatori finali, nel rispetto della tradizione e con uno sguardo all’innovazione. Diverse sono state le modalità di svolgimento degli appuntamenti proposti tra demo, tavole rotonde, momenti di interazione con il pubblico e degustazioni, per creare occasioni di approfondimento e confronto in un clima di informale relax.

L’oliva e l’olio sono stati protagonisti di diversi appuntamenti tra degustazioni guidate per aiutare a comprendere le specificità dell’olio di qualità e momenti di approfondimento sulle innovazioni in corso per la coltivazione e trasformazione di questo straordinario prodotto. Non sono mancati momenti di informazione e di formazione sui prodotti caseari, sui vitigni autoctoni e sulle certificazioni di qualità, oltre ad un seminario focalizzato sulla tartuficoltura.

Al termine della manifestazione, gli organizzatori hanno riconosciuto il valore del supporto ricevuto da Regione Marche consegnando una targa all’assessore Antonini, nell’ambito della premiazione finale.

