ASCOLI PICENO – “Le chiese scomparse – la seconda parte”. E’ questo di un nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino per la cultura” che si svolgerà lunedì 26 agosto alle 21 con partenza da Piazza Arringo.

L’iniziativa è la prosecuzione del percorso attraversato lunedì 17 giugno e che ha fatto conoscere ai tanti cittadini presenti alcune chiese ascolane di cui rimane ormai purtroppo poco o nulla e che sono infatti scomparse per i motivi più disparati.

Questa volta ne saranno fatte conoscere altre con un riferimento alla loro storia e alla loro localizzazione.

L’iniziativa è realizzata da U.S. Acli Marche Aps all’interno del progetto “A tutto campo” di Acli provinciali Aps, grazie al sostegno di Regione Marche e Comune di Ascoli Piceno.

La partecipazione all’evento di lunedì 26 agosto è gratuita.

La partenza avverrà da Piazza Arringo, proprio davanti alla cattedrale. In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata ad altra data.

Per ulteriori informazioni sulle attività del progetto “Salute in cammino per la cultura” si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com

