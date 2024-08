ASCOLI-PIANESE, match valido per la 2^ giornata del Campionato Serie C NOW, è in programma lunedì 2 settembre, alle ore 20:45, al Del Duca

ASCOLI PICENO- Saranno in vendita dalle ore 16:00 di domani, martedì 27 agosto, i biglietti per assistere ad ASCOLI-PIANESE, match valido per la 2^ giornata del Campionato Serie C NOW, in programma lunedì 2 settembre, alle ore 20:45, al Del Duca di Ascoli. E’ consentito il cambio nominativo.

Prezzi e punti vendita Ticketone sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/

Il Club ricorda che fino alle ore 20:45 di lunedì 2 settembre sarà possibile acquistare l’ABBONAMENTO s.s. 2024/25.

Info abbonamenti: https://www.ascolicalcio1898.it/campagna-abbonamenti-2024-2025/

