Si tratta di una attività adatta a tutti, dai principianti ai più esperti, che offre un’opportunità unica per migliorare, ad esempio, la concentrazione divertendosi insieme

ASCOLI PICENO – Sono ripresi a pieni ritmo, dopo la breve pausa di Ferragosto, i corsi e le partite libere di scacchi organizzati all’interno delle attività del progetto “Quartiere vivo”.

L’iniziativa si svolge presso l’oratorio della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in via Assisi (angolo via 3 Ottobre – affianco alla sede provinciale Acli) ogni giovedì, dalle 17 alle 19,30.

Il progetto “Quartiere vivo” è realizzato con il finanziamento messo a bando da Sport e Salute SpA, attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La partecipazione alle attività è completamente gratuita .

Per informazioni e iscrizioni si può contattare il numero 3442229927

Il progetto “Quartiere vivo” viene portato avanti nella città di Ascoli, e in particolare nel quartiere di Porta Maggiore, in sinergia da A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani (capofila) e Aps Cose di questo mondo, Aps Music Academy Ascoli, Aps Exponiti, Circolo Acli Oscar Romero Asd Aps e Delta – Odv.

Si tratta di una attività adatta a tutti, dai principianti ai più esperti, che offre un’opportunità unica per migliorare, ad esempio, la concentrazione divertendosi insieme.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.