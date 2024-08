La famosa cantante, apparsa in gran forma, ha coinvolto il numeroso pubblico presente in Piazza San Giovanni Paolo II con la sua simpatia e con i celeberrimi brani che hanno segnato la storia della musica italiana

FOLIGNANO – Wilma Goich entusiasma il pubblico del 6° “Festival Nazionale della Canzone dialettale e popolare” a Folignano.

La famosa cantante, apparsa in gran forma, ha coinvolto il numeroso pubblico presente in Piazza San Giovanni Paolo II con la sua simpatia e con i celeberrimi brani che hanno segnato la storia della musica italiana, come “Le colline sono in fiore”, “Se stasera sono qui”, “Semo gente de borgata” e molte altre canzoni, alcune particolarmente emozionanti.

A coinvolgere ulteriormente il pubblico, insieme alla Goich e sotto l’ attenta regia al service di Stefano Tisi, gli altri ospiti della serata Festival: Angelo Carestia, mirabile nelle imitazioni e nelle parodie; Luigi Coccia con il suo organetto da campione del mondo; il rapper Flavius, con il suo talento da autore e interprete; le splendide voci di Magda White e Valentina Di Emidio; le giovani Marta Giannelli e Chiara Lanciotti,

Infine, a corredare la splendida serata, e rendere ancora partecipe gli spettatori, i balletti dei Piceni Pizzicati.

Erano presenti al Festival, tra il folto pubblico, anche l’ Assessore alla Cultura del Comune di Folignano Laura Addis, il Presidente Amat Marche Ing. Piero Celani, il Presidente Smart Piceno Pietro Colonnella, il DJ Asco, Tullio Luciani Presidente FNARC.

Molto soddisfatto per la riuscita della serata l’ organizzatore Gabriele Brandozzi che ha condotto il Festival insieme alla brillante Ilaria Buccheri. Brandozzi come nel 2023 a dicembre di quest’ anno, sarà impegnato nell’ organizzare una simile manifestazione a Roma.

L’appuntamento nelle Marche è per la prossima edizione.

