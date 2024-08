Nei giorni 2, 4 e 9 settembre, infatti, presso la Biblioteca comunale in Via Roma, dalle 15 alle 17,30, è in programma un vero e proprio servizio di aiuto compiti, con attività rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni

CASTORANO – Entra nel vivo l’iniziativa “Benessere in comune”.

Nei giorni 2, 4 e 9 settembre, infatti, presso la Biblioteca comunale di Castorano in Via Roma, dalle 15 alle 17,30, è in programma un vero e proprio servizio di aiuto compiti, con attività rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 7 e i 14 anni.

“Benessere in comune” è un progetto realizzato con il contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Comune di Castorano e realizzato da U.S. Acli Marche Aps.

L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire la partecipazione di bambini e ragazzi in una lunga serie di attività ludico/creative, agevolando la loro socializzazione e integrazione, coinvolgendo anche coloro con disabilità fisiche o sensoriali.

L’iniziativa prevede la promozione di iniziative per favorire il benessere psicofisico dei minori e delle loro famiglie, favorire momenti di condivisione e socializzazione per ridurre il rischio di isolamento dovuto a barriere costituite da lingua, età, cultura e abilità.

Gli obiettivi specifici sono quelli di organizzare e coordinare iniziative di gioco per bambini, ragazzi e famiglie, promuovere attività fisica, organizzare laboratori creativi su vari temi tra cui ambiente, natura, territorio, organizzare un calendario di iniziative da realizzarsi sia a Castorano capoluogo, sia in località San Silvestro e organizzare un evento finale di condivisione delle esperienze realizzate

Per partecipare è necessaria la preiscrizione al numero 3442229927.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa si possono consultare la pagina Facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.

