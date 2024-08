ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Il 29 agosto sarà l’anniversario dell’80esimo anniversario della fondazione della Cgil di Ascoli Piceno e sarà l’occasione per presentare le iniziative che intendono portare avanti per ricordare tale importante anniversario oltre che fare un punto sulla situazione sindacale del territorio.

Oggi, 28 agosto, si è svolto a tal proposito una conferenza stampa presso la sede della Cgil di Ascoli Piceno. Presenti Maria Calvaresi, Barbara Nicolai e Daniele Lanni.

I tre hanno affermato: “1944-2024. 80 anni della Camera del Lavoro di Ascoli. Anni di lavoro, diritti e solidarietà. E, ovviamente, il nostro compito non è ancora terminato. Ci batteremo per garantire diritti e doveri ai lavoratori e lavoratrici. Più tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro e meno precarietà. Ci batteremo anche contro l’autonomia differenziata e speriamo nel Referendum. Il Governo Meloni dice che questo referendum divide Nord e Sud, invece è la legge che divide l’Italia. Siamo soddisfatti anche del numero raccolto, oltre 4500 firme certificate, nel Piceno per il Referendum sul lavoro. 150 banchetti in tutta la provincia e molta partecipazione da persone di ogni età”.

Il 4 settembre si svolgerà ad Ascoli, al Teatro dei Filarmonici, l’incontro con il Segretario Nazionale Cgil, Maurizio Landini. Appuntamento alle 14.30.

Il titolo del convegno sarà “Il Piceno al bivio. Lavoro, sviluppo e i pericoli dell’autonomia differenziata”.

Introdurrà l’ospite la Segretaria Generale Cgil Ascoli Piceno, Barbara Nicolai.

