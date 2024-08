Un’impresa italiana su due sta cercando nuove figure manageriali da poter assumere nei prossimi anni, per cui, oggi, risulta necessario trovare risposte adeguate per rispondere alle esigenze del mercato

ASCOLI PICENO – Recenti ricerche in tema di management ci dicono che il 50% delle imprese intende assumere manager nei prossimi anni. E’ un’ottima notizia. Purtroppo, la ricerca dice anche che l’87% degli imprenditori fatica a trovare i profili richiesti a causa del disallineamento tra le competenze richieste e quelle offerte. Un’impresa italiana su due sta cercando nuove figure manageriali da poter assumere nei prossimi anni, per cui, oggi, risulta necessario trovare risposte adeguate per rispondere alle esigenze del mercato.

Si rendono assolutamente necessari profili professionali che sappiano gestire organizzazioni profit e non profit, utilizzare competenze manageriali specifiche per la raccolta fondi, la gestione delle risorse umane e la pianificazione strategica, ottimizzare i processi gestionali interni di enti ed organizzazioni, nell’ottica del potenziamento di capacità decisionali, di progettazione strategica e di massimizzazione degli impatti, selezionare e valorizzare i talenti e le professionalità offrendo opportunità formative a studenti, o neolaureati, o inoccupati, o individui che operano in enti ed organizzazioni non profit per garantire concrete prospettive di inserimento lavorativo nell’ottica dello sviluppo del territorio. E’ per questo che ad Ascoli Piceno arriva una scuola manageriale accreditata dalla Regione Marche con il corso di qualifica professionale “Tecnico nella gestione delle Risorse Umane” vale a dire il professionista che definisce il piano di sviluppo del personale e ne verifica l’attuazione ed i risultati, provvede all’implementazione dei piani di change management, secondo le necessità e obiettivi aziendali, e gestisce le attività di reclutamento ed assessment del personale e rilevazione dei fabbisogni formativi e di sviluppo professionale. La scuola di formazione Simbiosofia – diretta da Cristian Flaiani – propone un percorso di alta formazione esclusivo nel concept ed innovativo nell’articolazione didattica, che fornisce ai partecipanti strumenti, tecniche e metodologie per offrire a persone ed organizzazioni un supporto professionale e qualificato, un contributo concreto e vincente per garantire l’adattamento creativo ed il successo nella continua evoluzione dello scenario competitivo e per garantire a se stessi un alto valore professionale e una costante occupabilità.

Si tratta di un percorso completo di stampo umanistico che comprende uno stage in azienda e in cui i partecipanti potranno sperimentarsi con l’orientamento e il bilancio competenze, con il counseling organizzativo ed il corporate coaching, con la valutazione dello stress lavoro correlato ed il team building ma anche con la progettazione formativa ed europea, la gestione dei sistemi di qualità ed innovazione, la sicurezza sul lavoro. Un percorso ampio e strutturato per competenze specifiche che rilascia una qualifica professionale “forte” valida nel privato e nel pubblico: Il Profilo Professionale n.116 – TECNICO NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE è inserito nel Repertorio Regionale e Nazionale dei profili professionali e delle qualificazioni (D.Lgs 13/1013) ed è correlato al Quadro Nazionale delle Qualificazioni (DM 8/1/18), all’Atlante Nazionale del Lavoro e delle Qualificazioni ed all’European Qualification Framework (EQF). Per tutte le info è possibile fare riferimento alla seguente pagina: https://bit.ly/46jlBdm

