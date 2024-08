ASCOLI PICENO – “Nell’ambito dell’iniziativa di Forza Italia promossa dal Segretario Nazionale, Antonio Tajani in collaborazione con il Partito Radicale dedicata ad affrontare l’emergenza carceri nel nostro Paese, dopo la visita svolta al carcere Mammagialla di Viterbo oggi, insieme ai Consiglieri Regionali Jessica Marcozzi, Gianluca Pasqui e Mirko Bilò, all’assessore Regionale Stefano Aguzzi, alla Responsabile del Dipartimento Giustizia Daniela Pigotti, all’Assessore Comunale di Ascoli Piceno Donatella Ferretti e al Segretario Provinciale di Forza Italia Ascoli Piceno Valerio Pignotti ho avuto modo di visitare la Casa Circondariale di Ascoli Piceno Marino del Tronto, dove ho trovato una realtà lavorativa, seppur con qualche criticità, estremamente efficiente. Le criticità riscontrate riguardano il completamento della pianta organica della polizia penitenziaria e l’ampliamento dell’area sanitaria e delle relative risorse umane”.

Lo ha dichiarato il Responsabile Nazionale dell’Organizzazione di Forza Italia e Coordinatore Regionale delle Marche, Francesco Battistoni al termine della sua visita alla casa circondariale picena.

“Al di là di queste criticità, quella al carcere di Ascoli Piceno è stata una visita assolutamente positiva, della quale voglio ringraziare il Direttore, Daniela Valentini, Serena Stoico che ci ha accompagnato, il Comandate Cesare Martucci e tutto il personale che fin da subito mi ha mostrato la grande attenzione riservata alla tutela del lavoro del personale così come quelle rivolta ai detenuti. Come Forza Italia – ha concluso – siamo convinti che con una maggiore dotazione di fondi il carcere di Ascoli potrà ampliare la pianta organica e anche gli spazi medici dedicati colmando i ritardi attuali e divenendo un Istituto fra i migliori delle Marche e di Italia. Sarà nostro compito chiedere al Governo, in legge di Bilancio, di riservare alcuni fondi per il Marino del Tronto”.

