ASCOLI PICENO – Con il concerto di Enzo Avitabile calerà il sipario sulla quarta edizione di ControVento Festival dell’Aria. Venerdì 30 agosto, alle ore 21,30, appuntamento nel suggestivo scenario della Cava Giuliani per una serata di musica e spettacolo nel segno del grande cantautore napoletano con il progetto “Acoustic World”.

«Sarà un racconto in musica. E ControVento Festival è l’occasione migliore. La Cava Giuliani è un luogo splendido, di grande ispirazione. Ha una sua magia, ha qualcosa di unico», racconta Enzo Avitabile.

Nato a Napoli, classe 1955, cantautore, musicista, compositore, è sulla scena da oltre quarant’anni. E dai vicoli partenopei raggiunge le vette del mondo: tantissime le collaborazioni con i più grandi artisti italiani come Pino Daniele, Franco Battiato, Francesco Guccini, fino alle star internazionali come James Brown e Tina Turner. E numerosi sono i riconoscimenti nella sua carriera: due nomination ai Grammy Awards, due vittorie ai David di Donatello e due Nastri d’Argento, due Targhe Tenco, il Premio De André e tanti altri. La sua vita lo porta a sperimentare vari generi musicali, ma mantiene un forte legame con la tradizione popolare della sua città. La sua musica è un ponte tra culture, tra passato e presente. La sua voce è un messaggio di pace e di speranza per il futuro, un viaggio tra le sonorità e le culture del mondo. La sua storia è raccontata anche nel documentario Music Life (2012) del regista Premio Oscar, Jonathan Demme. «Con lui ho riscoperto la mia parte lirica, di compositore, e la passione per la musica acustica, cameristica e minimale», racconta.

«Sarà un concerto particolare: non ci faremo mancare nulla. Ci sarà “Don Salvatò”, il brano con cui Mina ha voluto omaggiarmi e omaggiare la canzone napoletana: una preghiera laica – aggiunge Avitabile -. Ci sarà un pensiero a De André e poi suoneremo i brani dedicati alle sofferenze degli ultimi, quelli che raccontano la prima parte della mia vita, gli incontri con la soul music e James Brown, i nostri ritmi e quelli del mondo. Dobbiamo musicalizzare tutti i territori, sia quelli ricchi sia quelli poveri. La direzione che seguo è la creatività: faccio le cose che sento».

La direzione artistica è curata da Carlo Bachetti Doria e Davide Rondoni. ControVento Festival dell’aria è patrocinato da Camera dei Deputati, Ministero della Cultura. È promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016, Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Camera di Commercio delle Marche, BIM Tronto, Fondazione Carisap, Amat, in collaborazione con Consorzio Turistico Monti Gemelli (Cotuge). Il Festival è organizzato dall’associazione culturale AssoItalia.

Tutti gli spettacoli e gli eventi presenti nel programma sono gratuiti e aperti al pubblico fino ad esaurimento posti.

