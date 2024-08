ASCOLI PICENO- L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Modena le prestazioni sportive di Luca Tremolada a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.

Nato a Milano il 25 novembre 1991, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, Tremolada è un trequartista esperto con una lunga carriera alle spalle: 389 presenze fra i professionisti, 69 gol, 64 assist, 236 presenze in Serie B, 152 in Serie C, 1 in Serie A. Nel suo palmarès la promozione in A col Brescia nella s.s. 2018/19 e la promozione in Serie B nella s.s. 2021/22 col Modena, con cui nello stesso anno conquista la Supercoppa di C. Oltre alla maglia dell’Inter nelle giovanili nerazzurre, ha vestito le casacche di Piacenza, Pisa, Como, Varese, Reggiana, Arezzo, Virtus Entella, Ternana, Brescia, Pordenone, Cosenza e Modena.

