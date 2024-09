Si gioca al “Del Duca” alle ore 20.45 la gara tra Ascoli e Pianese, valida per la seconda giornata del girone B del campionato di Serie C.

I toscani di Piancastagnaio, in provincia di Siena sfidano per la prima volta il Picchio nella storia e sono reduci dal pareggio casalingo per 3 a 3 contro il Perugia. I bianconeri al cospetto di spettatori cercano i primi tre punti dopo il pareggio con la Spal, una rimonta che ha lasciato l’amaro in bocca.

Entrambe le squadre sono reduci da pareggi: i marchigiani per 2-2 a Ferrara con la Spal, i toscani con il punteggio di 3-3 tra le mura amiche contro il Perugia.-

Si gioca in contemporanea anche l’altro posticipo della seconda giornata Vis Pesaro -Arezzo.

RISULTATI 2° GIORNATA GIRONE B SERIE C

LUCCHESE-GUBBIO 0-1, PERUGIA-SPAL 3-0, PONTEDERA-TERNANA 1-2, CAMPOBASSO-LEGNAGO SALUS 2-0, RIMINI-VIRTUS ENTELLA 1-2, SESTRI LEVANTE-PINETO 0-0, MILAN FUTURO-CARPI 1-1, PESCARA-TORRES 2-2

CRONACA DEL MATCH

ASCOLI (3-4-3): Livieri; Menna, Curado, Gagliolo; Adjapong (12’ st Alagna), Varone, Bertini (12’ st Bando), Cozzoli; Tirelli (25’ st Campagna), Corazza (44’s.t. Caccavo), D’Uffizi (1’ st Marsura). A disp: Abati, Raffaelli, Maurizii, Piermarini, Maiga Silvestri, Caucci, Gagliardi, Tavcar, Achik,Ciccanti. All. Carrera

PIANESE (3-4-2-1): Boer; Polidori (34’s.t. Sorrentino), Pacciardi, Chesti (12’ st Colombo); Boccadamo, Proietto (12’ st Remy), Simeoni (34’s.t.Adjer), Nicoli; Mastropietro, Falleni (25’ st Capanni); Mignani. A disp.: Filippis, A. Reali, Da Pozzo, S. Reali, Papini, Spinosa, Frey, Indragoli, Barbetti. All. Prosperi

Arbitra Giuseppe Vingo di Pisa. Gli Assistenti sono Giuseppe Romaniello e Luca Chianese di Napoli, Quarto Ufficiale Luigi Pica di Roma.

RETI: 2′ Varone

AMMONITI: D’Uffizi (A.), Polidori (P.)

NOTE: spettatori 5.093. Incasso : 38.344,12 euro . 3′ recupero p.t., 6′ recupero s.t.

SECONDO TEMPO

51 termina il match

50′ lancio lungo per Mignani, Livieri sbaglia l’uscita ma subisce fallo, punizione per l’Ascoli

45′ concessi 6 minuti di recupero

44′ Ascoli, esce Corazza entra Caccavo

43′ ammonigo Adjer per un brutto fallo su Bando a centrocampo

39′ Varone steso sulla trequarti conquista una punizione, sulla palla Marsura, pallone a mezz’altezza che viene deviato dalla difesa

34′ doppio cambio Pianese, Sorrentino entra per Polidori, e Adjer per Simeoni

27′ si fa male anche Marsura che viene soccorso e rientra e Varone lamenta un dolore alla caviglia

26′ Cambi: Falleni per Capanni nella Pianese, mentre nell’Ascoli Tirelli lascia il campo infortunato al suo posto Tirelli probabilmente uno stiramento per lui

25′ entrano i sanitari per soccorere Tirelli

24′ Ascoli allo sbando e Pianese che arriva più bolte in area, ci mette una pezza Livieri

23′ rimane a terra Tirelli che si infortuna da solo

14′ Corazza si divora un gol davanto a Boer, servito perfettamente da Tirelli, palla in corner

12′ Doppio cambio per Ascoli e Pianese. Bando e Alagna per Bertini e Adjapong, negli ospiti entrano Colombo e Remy per Proietto e Chesti

9′ si ferma Adjapong che dopo la botta ricevuta nel primo tempo non è riuscito a recuperare, Ascoli in dieci che in contropiede con un gran gioco di gambe con Marsura arriva in area, serve Corazza atterrato si reclama il rigore ma l’arbitro lascia proseguire

6′ attacca l’Ascoli, tiro incrociato di Cozzoli dalla sinistra che sfiora il palo

4′ terzo corner di fila per la Pianese che attacca forte

2′ Mignani si invola imbeccato bene tra Menna e Curado, tenta un pallonetto ed è bravo Livieri a mettere in corner

1′ entra Marsura per D’Uffizi nel Picchio

PRIMO TEMPO

48′ termina la prima frazione

45′ concessi 3 minuti di recupero

36′ Adjapong si invola sulla fascia destra e viene fermato fallosamente, rimane a terra soccorso dai sanitari

35′ ammonito Polidori per fallo su D’Uffizi

32′ l’Ascoli si fa vedere con un tiro di Varone dalla distanza che deviato termina sul fondo, corner non concesso

26′ manovra da applausi dell’Ascoli, Corazza di sponda serve D’Uffizi che cerca subito Tirelli dalla parte opposta dell’area, palla a centro area per Corazza che cerca il tiro di prima intenzione palla in corner

24′ cooling breack

21′ bel contropiede del Picchio, tiro di Bertini deviato in corner

20′ filtrante in area per Mignani che riceve palla in mezzo a Menna e Curado che lasciano inspiegabilmente spazio, poi chiuso bene da difesa e portiere la palla viene messa in fallo laterale

13′ ammonito D’Uffizi per un brutto fallo a centrocampo su Boccadomo

11′ La Pianese comincia a farsi vedere in avanti guidata da capitan Simeoni che cerca di imbeccare Mignani

8′ Ascoli che comanda il gioco e gestisce bene il possesso facendosi vedere con gli esterni d’attacco Tirelli e D’Uffizi

6′ Mignani imbeccato bene al limite dell’area viene chiuso bene da Curado

2′ GOOOOOOOOOL VARONE. COZZOLI DI INVOLA SULLA FASCIA SINISTRA, CROSS A CENTRO AREA E GOL AL VOLO DI VARONE CHE INFILA IN RETE

1′ fallo laterale direttamente battuto in arra da Adjaong, rimessa lunga ribattuta dalla difesa

0′ inizia il match palla ai bianconeri che gestiscono il possesso palla

