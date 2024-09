La data scelta commemora l’anniversario della scomparsa nel 1997 di Madre Teresa di Calcutta, Premio Nobel per la Pace nel 1979

ASCOLI PICENO – Appuntamento importante giovedì 5 settembre ad Ascoli Piceno. I volontari Caritas delle tre diocesi di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto-Montalto-Ripatransone e Ancona si incontrano per un momento di formazione, scambio di esperienze, preghiera e convivialità.

L’occasione parte dalla ospitalità data ai volontari anconetani che da 6 anni a questa parte, dedicano il 5 settembre, festa di S. Madre Teresa di Calcutta e Giornata Internazionale della Carità, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 2012 con una risoluzione che afferma come “la carità può contribuire alla promozione del dialogo tra persone di diverse culture e religioni, come pure la solidarietà e la comprensione reciproca”.

La data scelta commemora l’anniversario della scomparsa nel 1997 di Madre Teresa di Calcutta, Premio Nobel per la Pace nel 1979, «la cui vita e le opere buone per alcuni dei più poveri e più vulnerabili membri della famiglia umana sono un’ispirazione e un esempio enorme», come ricordava il Segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon.

Quest’anno la giornata di approfondimento e condivisione, dopo aver visitato lo scorso anno la realtà di Loreto, sarà ad Ascoli anche per venire a conoscere la Caritas ascolana.

Una cinquantina di persone arriveranno giovedì mattina ad Ascoli e la prima parte della giornata sarà dedicata a visitare la città e le realtà di concretizzazione della Carità della Diocesi (PAS e centro di ascolto, Emporio della Carità, Casa S.Emidio, ecc.) per uno scambio di esperienze.

Dopo un momento conviviale, ci si traferirà nella Sala della Comunità della parrocchia dei Ss. Simone e Giuda dove, a partire dalle 15.30, saranno presenti anche i volontari Caritas delle Diocesi di Ascoli Piceno, S.Benedetto-Ripatransone-Montalto per un momento di conoscenza e di approfondimento tenuto dal Vescovo Gianpiero Palmieri che è anche Vescovo delegato della CEM (Conferenza Episcopale Marchigiana) per la Carità.

Al termine la celebrazione della S.Messa, presieduta da mons. Palmieri, chiuderà la giornata.

