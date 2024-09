ROTELLA – La Conferenza dei servizi ha approvato l’intervento di riparazione danni e

rafforzamento locale della Chiesa di Santa Viviana a Rotella. La Chiesa è stata eretta nel

1793, ed è realizzata a croce latina con soffitto a volta di camorcanna. Lateralmente alla

navata principale sono presenti la Casa Canonica e il Museo Diocesano, rispettivamente a

sinistra e a destra della Chiesa. Gli interventi progettati sono finalizzati alla riparazione e

al ripristino dell’edificio di culto mediante una serie di interventi locali e all’eliminazione

delle vulnerabilità riscontrate. Si prevede la sostituzione completa del piano di copertura

mediante lo smontaggio della struttura esistente, il posizionamento di nuovi elementi

lignei, la ricostruzione degli elementi crollati con l’utilizzo delle tecniche utilizzate

originariamente. Per entrambi i campanili, il quadro fessurativo impone la realizzazione

di opere di ripristino delle murature mediante cuci e scuci, risarcitura di lesioni e

riparazioni varie agli elementi pericolanti. Verranno sostituiti il solaio di calpestio e quello

di copertura tramite il posizionamento di nuovi elementi lignei, quali capriate, arcarecci e

correnti. L’importo dei lavori è di euro 574.068,59

“È importante ricostruire anche tutto l’insieme del tessuto urbano che rende vivibile e

attrattivo un paese. Le chiese sono un elemento importante anche per questo aspetto:

sono sia luoghi di cultura che di spiritualità e di identità che dobbiamo riparare al meglio

per farle persistere nel tempo– sottolinea il Commissario alla Ricostruzione sisma 2016

Guido Castelli- Ringrazio il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il sindaco

Giovanni Borraccini, la Diocesi di San Benedetto- Ripatransone- Montalto guidata da

Gianpiero Palmieri e l’Ufficio ricostruzione per la fondamentale collaborazione”.

