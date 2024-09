OFFIDA – Il Comune di Offida ha aderito al progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile “Ci Sto?Affare Fatica! – Facciamo il bene comune”, finanziato dalla Regione Marche e coordinato da CSV Marche ETS.

Le attività si sono svolte nelle settimane dal 24 al 28 giugno e dal 22 al 26 luglio, dal lunedì al venerdì, e sono state coinvolte due squadre dai 14 ai 21 anni.

I ragazzi e le ragazze si “sono sporcati le mani” per rendere più belli i loro territori e si sono messi a disposizione della collettività per la cura del bene comune, intesa non solo come cura dei luoghi fisici ma soprattutto del “fare insieme”, recuperando il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in particolare di quello manuale e artigianale.

In particolare il primo gruppo si è dedicato allo svolgimento di attività di sistemazione degli spazi verdi del giardino archeologico presso il Polo Museale “Palazzo De Castellotti” di Offida, mentre al secondo gruppo si deve la riqualificazione della zona “Fontana del Trocco”.

In tutte le operazioni i ragazzi sono stati seguiti da un tutor e da un volontario “maestro d’arte”, chiamato handyman, che ha trasmesso loro le competenze tecniche e artigianali necessarie.

A fine esperienza, a ciascun giovane è stato consegnato, a riconoscimento dell’impegno profuso, un “buono fatica” settimanale spendibile presso esercizi commerciali convenzionati in abbigliamento, libri, cartoleria, materiale informatico e articoli per il tempo libero.

A ciascuna squadra è stato chiesto di produrre un reel da pubblicare nella pagina Instagram dedicata al progetto marchigiano.

La giuria ha scelto cinque video (uno per ogni provincia) e per la provincia di Ascoli Piceno è risultato vincitore il reel di Offida realizzato durante le attività presso il Giardino Archeologico del Polo Museale.

A ciascun componente della squadra vincitrice è stato assegnato dall’organizzazione del Progetto “Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune” un ulteriore “buono fatica” del valore di 50 euro.

Il Sindaco Lugi Massa ha consegnato personalmente I premi ai ragazzi nella giornata di giovedì 5 settembre nella Sala Consigliare del Comune di Offida.

