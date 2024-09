LIVE Virtus Entella ed Ascoli match valido per la terza giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

Si gioca alle 16.30 di lunedì 9 settembre la gara tra Virtus Entella ed Ascoli allo stadio “Comunale” di Chiavari nel match valido per la terza giornata d’andata del girone B del campionato di Serie C.

Il match si sarebbe dovuto disputare domenica 8 settembre alle 21.15 ma è stato rinviato a causa dell’allerta meteo arancione diramata sul centro e sul levante della Liguria fino alle 22. Assenti tra le fila dei padroni di casa gli infortunati Garattoni, Di Noia e Tomaselli.

I pochi tifosi bianconeri presenti con lo striscione rivolto alla società”:Meglio una corretta solitudine che un vile compromesso”

TERZA GIORNATA GIRONE B SERIE C: Si sono giocate le altre partite del girone B, negli anticipi del sabato il Pescara ha battuto 1-0 il Rimini, il Pineto ha sconfitto 3a1 l’Arezzo, 0 a 0 invece nel derby umbro tra Gubbio e Ternana. Pianese-Campobasso 2-0, Carpi-Perugia 2-0, Spal-Lucchese 2-3, Legnago- Vis Pesaro 0-1, Pontedera – Sestri Levante4-1, Torres -Milan Futuro (si disputerà il 18 settembre), VIRTUS ENTELLA-ASCOLI

Il capitano dell’Entella, Luca Parodi, ai microfoni si Rai sport al termine della prima frazione:”Stiamo facendo un buon possesso, dobbiamo essere più concreti sulla trequarti, cercare la giocata che ci permetta di tirare in porta. Abbiamo osato di più nel dinale del primo tempo?Questa è la nostra idea di gioco e continuiamo a fare questo”

Patron Pulcinelli, ai microfoni si Rai sport al termine della prima frazione:”Siamo una squadra allestita da poco tempo, loro sono più organizzati stanno insieme da più tempo. Sono tutti nuovi arrivati sono undici nuovi un campo per noi, non siamo allestiti male. Il lavoro del mister mi sembra buono siamo alla base di un progetto che vuole tempo per potersi consolidare. Obiettivi? Sicuramente partecipare ai play off, scendiamo dopo 9 anni, di cui 6 di mia gestione, ci affacciamo ad una categoria che sappiamo essere difficile. Tantissimi giocano un posto per i playoff. Sicuramente dobbiamo fare i conti con le grandi potenze che partecipano al calcio e le nostre umili disponibilità, non si può fare il passo più lungo della gamba, il DS Righi ha fatto un ottimo mercato non ha superato il budget lo ha speso in modo coerente e corretto e poi abbiamo avuto l’ultima ciliegina, Tremolada che ci può dare un grande aiuto”

Il tecnico dell’Entella, Gallo al termine: “Loro sono forti squadra costruita per vincere il campionato. Ci godiamo la prima posizione per poco perchè già giochiamo venerdì, bisogna fare più punti possibili subito. Le occasioni importanti le abbiamo avute noi, successo di aver preso gol per un errore, ma la squadra ha reagito da grande squadra. All’intervallo ho detto che stavamo sbagliando troppi passaggi e ci condizionava i ritmi, vittoria meritata.”

FORMAZIONI UFFICIALI

V. ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Manzi, Tiritiello, Parodi; Bariti (84’ Zappella), Franzoni (76’ Siatounis), Lipani, Corbari, Di Mario (84’ Ndrecka); Guiu (84’ Thioune), Castelli (76’ Santini). A disp.: Paroni, Del Frate, Casarotto, Marconi, Costa, Ghio, Portanova. All.: Gallo

ASCOLI (3-4-2-1): Livieri; Menna, Curado, Piermarini (84’ Adjapong); Alagna, Varone, Bando (76’ D’Uffizi), Cozzoli (84’ Silipo); Tremolada (56’ Campagna), Achik (56’ Tirelli); Corazza. A disp.: Abati, Raffaelli, Maurizii, Bertini, Maiga Silvestri, Gagliolo, Caucci, Gagliardi, Ciccanti. All.: Carrera

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli.

Assistenti Michele Rispoli di Locri e Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto Ufficiale Giovanni Castellano di Nichelino

NOTE: ammoniti Achik, Piermarini (A) Manzi, Franzoni, Guiu, Corbari(V.). Spettatori 1.174 (di cui 528 abbonati) per un incasso di 7.222,47 €.

RETI: 59’ Bariti (V), 61’ Guiu (V) Bando )

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94′ sfiora il tris

92′ colpisce la traversa con un calcio di punizione in posizione centrale dai 25 metri battuto da Adjapong

90′ sono sette i minuti di recupero assegnati

84′ Entrano Adjapong e Maurizii per Cozzoli e Piermarini escono Bariti, Guiu e Di Mario entrano Zappella, Ndrecka, Thioune

83′ Ammonito anche mister Gallo per proteste dalla panchina

81′ scontro su una ripartenza tra Santini e Alagna ammoniti entrambi

76′ doppio cambio Entella fuori Franzoni e Castelli, dentro Siatounis e l’ex Santini, per l’Ascoli fuori Bando e dentro D’Uffizi

75’Punizione di Bando dalla sinistra, cross in area per la testa di Varone, Tiritiello mette in corner

69′ cooling breack

68′ scontro tra Guiu e Piermarini che reagisce, ammoniti entrambi

64′ GOL ASCOLI, punizione battuta da Bando che infila in rete

63′ ammonito Franzoni che colpisce Campagna al volto

61′ GOL ENTELLA ci pensa Guiu, che penetra nella difesa fruttando l’assist di Castelli e infila con un rasoterra preciso

59′ GOL ENTELLA, SBLOCCA IL MATCH BARIT cross in area piccola proveniente dalla sinistra, dove arriva Bariti che al volo di piatto sinistro e infila in rete, lasciato solo dalla difesa bianconera

56′ doppio cambio Ascoli, fuori Tremolada e dentro Campagna, esce anche Achik e entra Tirelli

50′ OCCASIONE ENTELLA Entella pericolosa con un sinistro dal limite di Franzoni dopo un errore di Curado, grande parata di Livieri

47′ Livieri mette in corner anticipando Tiritiello pronto sul secondo palo per intercettare la traiettoria insidiosa della punizione di Guiu dalla sinistra

45′ si riparte senza cambi

PRIMO TEMPO

47′ fine primo tempo

46′ ammonito Achik nell’Ascoli

45′ 2 minuti di recupero

43′ colpo di testa in area piccola di Parodi, spazza e salva tutto Curado

38′ tiro di Alagna verso la porta, fuori misura termina sul fondo

36′ primo tiro verso la porta di Livieri, colpisce male di testa Alagna e serve involontariamente Di Mario che strozza il tiro, palla sul fondo

25′ cooling break

24′ proteste dell’Entella che chiedono un calcio di rigore per uno scontro in area tra Franzoni e Curado, l’arbitro fischia punizione per l’Ascoli

18′ Si propone l’Entella con Bariti sulla fascia destra che mette un rasoterra a centro area anticipa tutto e mette in corner Piermarini in scivolata

16′ partita molto equilibrata senza squilli, entrambe le squadre chiudono molte bene gli spazi laterali e si difendono con una linea a 5

5′ Ascoli molto propositivo, atteggiamento attendista di studio per l’Entella

o’ inizia il match, Ascoli con la divisa nera, Entella con il classico completino bianco celeste a strisce. Calcio di inizio affidato ai padroni di casa

