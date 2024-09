L’associazione: “È stato un viaggio civico-ambientale che ha arricchito tutti noi, un’occasione per insegnare a ragazzi e bimbi il valore della natura e del rispetto per il pianeta”

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 9 settembre, dall’associazione Questione Natura.

Che esperienza straordinaria quella vissuta con i giovani, i veri protagonisti dei centri estivi di Monsampolo del Tronto, organizzati dal centro aggregativo “Stelle a Colori” sotto la magistrale guida di Stefania Ciotti! È stato un viaggio civico-ambientale che ha arricchito tutti noi, un’occasione per insegnare a ragazzi e bimbi il valore della natura e del rispetto per il pianeta, attraverso la semplicità e la bellezza di condividere momenti preziosi insieme.

Abbiamo vissuto giornate immersi nella natura, respirando l’aria pulita, esplorando il nostro territorio, e riscoprendo ciò che la terra ci offre con tanta generosità.

La prima delle nostre avventure è stata la raccolta delle erbe spontanee. Siamo partiti dall’Abbazia di San Mauro e passeggiando sul lungofiume del Tronto tra i Comuni di Monsampolo e Spinetoli, abbiamo scoperto un universo di piante: Camomilla, Borragine, Calendula, Tarassaco, Finocchio Selvatico, Cipolle e Agli Spontanei e chi più ne ha più ne metta… un vero trionfo di biodiversità! I ragazzi, entusiasti e curiosi, hanno imparato a distinguere ciò che è commestibile da ciò che non lo è, ma soprattutto hanno scoperto quanto sia divertente e rigenerante stare all’aria aperta, a contatto con madre natura.

E come dimenticare il percorso olfattivo? Seduti all’ombra dei nostri amici alberi, siamo partiti per un viaggio sensoriale che ha stimolato la vista, il tatto, ma soprattutto l’olfatto. Grazie al supporto e all’ispirazione della straordinaria Marina Iride Ricci, abbiamo realizzato le “Farfalle Odorose”, un progetto tanto creativo quanto educativo. I ragazzi hanno studiato e riconosciuto le piante aromatiche di vario genere (Ruta, Lavanda, Rosmarino, Liquirizia e avanti così) e con queste abbiamo creato piccole farfalle profumate, ideali per portare un po’ di natura anche dentro casa, nei cassetti e negli armadi.

Insomma, è stata un’esperienza unica, formativa, e al contempo piena di gioia. Ringraziamo vivamente Stefania Ciotti per la splendida sinergia e tutti gli educatori che ci hanno accompagnato in questa avventura. Un ringraziamento speciale va anche a Roberta Mariani, che è stata sempre al nostro fianco. Il grazie più grande va ai ragazzi: sono loro il cuore pulsante di queste iniziative, la speranza per un futuro più verde e consapevole.

