CHIAVARI -Questo il commento di Mister Carrera al termine di V- Entella-Ascoli:“La squadra deve imparare ad essere più cattiva, è normale contro un’Entella che ha più esperienza; dobbiamo imparare da questa sconfitta, ma fa parte della crescita. Abbiamo giocato una discreta partita, nel primo tempo ci siamo annullati a vicenda; nel secondo tempo abbiamo commesso due errori, poi abbiamo fatto gol, abbiamo provato a pareggiare, ma non ci siamo riusciti. C’è stata l’intensità giusta, è normale che l’Entella ha fatto valere l’esperienza dei giocatori più navigati. Con Gallo ci siamo salutati prima e dopo, oggi eravamo avversari, ma restiamo amici”.

I bianconeri riprenderanno gli allenamenti domani, martedì 10 settembre, alle ore 17:00, al Picchio Village e inizieranno a preparare il prossimo impegno di campionato col Milan Futuro, in programma sabato prossimo, alle 18:30, a Busto Arsizio. Questa settimana sono in programma tutte sedute pomeridiane, ad eccezione di venerdì, quando la squadra sosterrà la rifinitura al mattino, prima della partenza per la Lombardia.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.