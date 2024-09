AMATRICE – Si è conclusa nella tarda serata di ieri la fiera mercato Amatrice a cavallo – giunta alla sua quarta edizione – che si è tenuta a Torrita di Amatrice dal 5 all’8 settembre. Reduce dal grande successo ottenuto negli anni passati, la manifestazione interamente dedicata al cavallo e alle tradizioni locali ad esso collegate, ha ricevuto anche quest’anno un grande successo di pubblico grazie alle numerose sorprese, agli spettacoli e agli ospiti di livello internazionale. Un’edizione tra le più riuscite che è andata ben oltre ogni aspettativa grazie anche alla presenza di circa 600 cavalli e oltre 100 muli, con al seguito i proprietari delle scuderie provenienti da tutta Italia e la partecipazione dell’Associazione Nazionale Cavallo Equestre e del Cavallo Agricolo Italiano (CAI-TPR e ANACAI-TPR). .

Ci troviamo a Torrita, in provincia di Rieti, dove passione, lavoro e sacrificio si fondono in un unico binomio con l’amore per cavalli e muli. Tra le tante attività proposte, la manifestazione ospita anche un meeting molto importante, quello del CAITPR e ANACAITPR, con la premiazione del miglior esemplare presente.

Quest’anno la regione Marche è orgogliosa di annunciare la vittoria del “best in show” di un giovane stallone di proprietà di una piccola azienda agricola – La Tana dei Lupis – di Ripatransone in provincia di Ascoli Piceno, cavallo nato e allevato a Cittareale dalla famiglia Cavezza. Il suo nome è Remigio ha 3 anni e ieri nel ring di Torrita si è conquistato questo prestigioso titolo per l’armonia delle sue forme e per la sua particolare fierezza.

Un successo che finalmente apre le porte anche nella nostra regione a questa razza italiana così tanto amata ed apprezzata.

