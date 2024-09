ASCOLI PICENO – Il ritorno sui banchi ha sempre un duplice significato: da un lato segna la fine dell’estate, di momenti spensierati e del meritato riposo: dall’altro rappresenta un nuovo inizio, la tappa ulteriore di un percorso di crescita e formazione”.

Si apre così il messaggio del sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, rivolto a tutti coloro alle prese con il ritorno fra i banchi di scuola per l’anno 2024-25: “A voi, studenti e studentesse, va il mio augurio di saper apprezzare questo giorno dal sapore sempre particolare, nella speranza che il nuovo anno scolastico rappresenti per voi l’ennesimo passo avanti, perché la cultura e la conoscenza sono le basi di cui la nostra società ha bisogno per il futuro”.

Il primo cittadino conclude: “Quel futuro che voi rappresentate e di cui dovete sentirvi protagonisti fin d’ora. Un grande augurio e un enorme ‘in bocca al lupo’ va a tutti voi, ragazzi e ragazze, e ai vostri insegnanti, di ogni ordine e grado, ai dirigenti e ai collaboratori scolastici, e a tutti coloro che sono impegnati ogni giorno in uno dei compiti più belli e difficili del mondo: educare, formare menti e preparare i cittadini del domani”.

