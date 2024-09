Il match è valido per la 4^ giornata del Campionato Serie C 24/25, in programma sabato 14 settembre, alle ore 18:30, allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio.

ASCOLI PICENO – Sarà Gabriele Sacchi di Macerata a dirigere Milan Futuro-Ascoli, match valido per la 4^ giornata del campionato Serie C NOW 24/25, in programma sabato 14 settembre, alle 18:30, allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio. Gli Assistenti sono Elia Tini Brunozzi di Foligno e Giovanni Pandolfo di Castelfranco Veneto. Quarto Ufficiale Michele Pasculli di Como.

Sono in vendita i biglietti per assistere a MILAN FUTURO-ASCOLI, match valido per la 4^ giornata del Campionato Serie C NOW 24/25, in programma sabato 14 settembre, alle ore 18:30, allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio. Il prezzo del biglietto per il settore ospiti è di 5,00 € (più spese di commissione) e il circuito di riferimento è Vivaticket. E’ attiva fino alle ore 19:00 di venerdì 13 settembre solo la vendita online su https://www.vivaticket.com/it/ticket/milan-futuro-ascoli-calcio-1898-fc-settore-ospiti/244774 È necessario stampare il titolo d’accesso.

I giovani guidati da Mister Bonera chiamano un punto in classifica, dopo due gare in quanto non hanno disputato la gara contro la Torres, rinviata al 18 settembre contando otto giocatori convocati nelle rispettive Nazionali: di Zeroli, Camarda, Cuenca, Liberali, Sia, Bartesaghi, Magni e Raveyre. Aalle 20.45. Una sconfitta all’esordio di misura contro la capolista Virtus Entella e un pareggio casalingo col Carpi nelle prime due gare. L’attaccante sedicenne Francesco Camarda, in gol contro il Carpi dal dischetto, è il fiore all’occhiello di questo Milan Futuro.

