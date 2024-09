Foto e video di Leonardo delle Noci (Vietata la riproduzione. Citare, in caso contrario, la fonte)

ASCOLI PICENO – Giornata di grandissime emozioni e ospiti celebri nella città delle Cento Torri.

Si è svolto nella serata dell’11 settembre, in una gremita e affollata piazza del Popolo, ad Ascoli il “Memorial Troiani”, edizione 2024. Protagonisti annunciati della kermesse di quest’anno Angelina Mango, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo con “La noia”, e gli ascolani Dardust e Saturnino Celani.

E’ stato Jovanotti l’ospite a sorpresa della 25esima edizione del “Memorial Alessandro Troiani”. Un vero e proprio regalo che il direttore artistico Dario Faini ha fatto alla città di Ascoli Piceno e ai suoi cittadini.

Ad aprire le danze i membri dell’associazione e il sindaco Marco Fioravanti. E’ stato giustamento ricordato che il “Memorial Alessandro Troiani” è organizzato dalla sezione ascolana dell’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) a scopo benefico.

Ogni anno vengono coinvolti artisti di primo piano che si esibiscono gratuitamente. E i cittadini di Ascoli, ma anche di altre città vicine nonché regioni, rispondono alla grande e sono presenti in massa acquistando il biglietto e dando il loro contributo alla ricerca.



“Sono onorato di condividere il palco con artisti incredibili, soprattutto nella mia citta” ha affermato Dardust prima di esibirsi in tanti pezzi al pianoforte che hanno riscosso un grande gradimento da parte della folla.

“Spero di essere all’altezza di tutta la bellezza che vedo qui stasera” ha dichiarato Angelina Mango. La cantautrice ha scatenato letteralmente il pubblico in piazza del Popolo con i suoi pezzi di successo ‘Melodramma’, ‘Che t’o dico a fa’ e ‘La noia’, accompagnata da Dardust e Saturnino.

“Sono molto onorato di essere stato invitato qui da due amici ascolani, come Dario e Saturno. Stanno portando una grande e importante opera che porta avanti l’Ail di Ascoli nel nome di Alessandro Troiani” le parole di Jovanotti prima di scatenarsi insieme ai due amici sul palco in piazza del Popolo con “I love you Baby”. In precedenza aveva cantato la famosissima “A te”.

Infine i ringraziamenti dei protagonisti sul palco a tutte le persone accorse in piazza del Popolo, rimaste estasiate dalla serata di musica e beneficenza. Mazzo di fiori per Angelina Mango.

Ancora una volta, bravissimi tutti. Artisti, organizzatori e pubblico.

Di seguito i nostri filmati

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.