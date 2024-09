ASCOLI PICENO – Appuntamento sociale.

Sabato 14 Settembre, dalle ore 18 in poi, presso la chiesa Santi Pietro e Paolo in Ascoli Piceno si svolgerà una serata con don Alberto Ravagnani e i giovani di Fraternità.

Don Luca Censori, direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Ascoli Piceno presenta l’evento dicendo: “Grazie a don Alberto Ravagnani e ai ragazzi dell’associazione che lui ha fondato, avremo la possibilità di metterci in ascolto delle loro esperienze di fraternità ed evangelizzazione e di come si siano riscoperti testimoni del Signore tra i loro coetanei e quindi missionari nel tempo e nei luoghi in cui vivono”.

L’incontro, organizzato dalla Diocesi di Ascoli Piceno ma rivolto anche ai giovani della Diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto, registrerà la partecipazione di don Alberto Ravagnani, prete poco più che trentenne ed influencer molto popolare sui social, e del gruppo dei giovani di Fraternità da lui fondato.

“Il fulcro dell’evento è rappresentato dalle testimonianze dei giovani – prosegue don Luca – i quali, attraverso l’esperienza della fraternità e degli incontri che organizzano, si sono riscoperti missionari tra i loro coetanei. Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare don Alberto in un precedente incontro ed abbiamo pensato di invitare anche i ragazzi dell’associazione, perché possano raccontare la loro testimonianza di persone che seguono Cristo ed annunciano il Vangelo. Questi ragazzi, infatti, attraverso la loro fraternità, non solo sono diventati cristiani, ma hanno anche scoperto di poter essere testimoni del Signore tra i loro amici e conoscenti. Quindi ogni giovane, come loro, attraverso buone esperienze di amicizia e relazioni positive, può testimoniare l’amore di Cristo ai suoi coetanei. Questi ragazzi ci diranno che vivere da cristiani è un’esperienza che fa bene a loro e anche agli altri e che c’è tanto bisogno di giovani che, come loro, facciano la differenza nei luoghi in cui si trovano”.

L’evento sarà diviso in tre momenti:

Il primo, dedicato ai ragazzi e ai giovani dai 15 ai 30 anni, inizierà alle ore 18:00 e avrà al centro una catechesi di don Alberto Ravagnani e alcune testimonianze dei giovani di Fraternità.

I ragazzi potranno poi fermarsi a cena (ed ecco il secondo momento) per cui si chiede un contributo di 10 euro. Per l’incontro e la cena servono l’iscrizione.

Il terzo ed ultimo momento sarà invece di preghiera: alle ore 21:30, infatti, chi vorrà potrà partecipare all’Adorazione Eucaristica presso la chiesa ospitante.

“Mentre il primo momento è completamente dedicato ai giovani, la veglia è invece aperta a tutti, a chiunque voglia partecipare e condividere con noi l’esperienza. Anzi, sarebbe bello se ci fossero anche degli adulti, soprattutto se genitori, sia perché potrebbero mettersi in ascolto e trarne qualcosa di buono, sia perché potrebbero portare la loro testimonianza e contribuire ad arricchire la serata”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare don Luca al seguente recapito telefonico: 3403895003.

