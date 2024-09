I risultati hanno confermato la possibilità di impiegare tali materiali per lavori di rinterro presso il cantiere

ASCOLI PICENO – “Le macerie della Curva Sud saranno utilizzate per il risanamento dell’area Ex Sgl Carbon”.

Così il sindaco Marco Fioravanti, al termine delle analisi effettuate sulle terre e sui materiali da demolizione dello storico settore dei tifosi bianconeri. I risultati hanno confermato la possibilità di impiegare tali materiali per lavori di rinterro presso il cantiere dell’Ex Sgl Carbon.

“Una bellissima notizia, che ci permetterà di rispettare i moderni principi di gestione dei materiali da demolizione, abbassare i costi e ridurre l’impatto ambientale” ha aggiunto il primo cittadino.

“Nel pieno rispetto del cronoprogramma, stanno proseguendo i lavori presso due dei più importanti cantieri cittadini: sapere che le macerie della Curva Sud potranno essere utilizzate per il risanamento dell’area Ex Carbon garantisce ulteriore economicità e rispetto dell’ambiente in entrambi gli interventi, crea una sorta di filiera virtuosa e fa emergere anche un valore ‘romantico’ nella prosecuzione di queste due importanti opere. Un pezzo di storia sportiva della città continuerà a vivere, dando il proprio contributo alla riqualificazione della nostra amata Ascoli” conclude il primo cittadino.

