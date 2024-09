La presentazione si è tenuta presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica ed è stata l’occasione per ascoltare la Vice Presidente di Banca Mediolanum e Presidente della Fondazione

ASCOLI PICENO – Giorni importanti per la città delle Cento Torri.

Venerdì 13 settembre, si è tenuta la presentazione del libro di Sara Doris, “Ennio, mio padre” all’interno dell’appuntamento di apertura dell’edizione 2024 dell’Asculum Festival, il più grande evento dell’anno ad Ascoli Piceno, con tanti ospiti, interviste e talk.

La presentazione si è tenuta presso la Sala della Vittoria della Pinacoteca Civica ed è stata l’occasione per ascoltare da Sara Doris, Vice Presidente di Banca Mediolanum e Presidente della Fondazione Ennio Doris – che ha lo scopo di sostenere e agevolare il percorso formativo di studenti meritevoli -, il racconto di una business story italiana di respiro internazionale unito a un ritratto intimo e affettuoso di figlia.

La straordinaria avventura umana di suo padre Ennio Doris, fondatore di Banca Mediolanum, fa emergere quei valori di granito che lo hanno accompagnato nella sfera pubblica così come in quella privata. Il senso profondo della famiglia e delle relazioni umane lo ha guidato dall’infanzia povera e felice nel paesino veneto di Tombolo fino a un modello di business fondato sul rispetto della persona, e proprio per questo vincente.

