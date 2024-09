BUSTO ARSIZIO – Al termine di Milan Futuro-Ascoli, Mister Carrera ha commentato la prestazione dei bianconeri dedicando la vittoria al tifoso recentemente scomparso: ”Prima di iniziare volevo dedicare la vittoria, a nome di tutto il gruppo, al nostro tifoso Cheri, mancato qualche giorno fa.

“Oggi ho avuto risposte positive, la squadra ha lottato fino alla fine; al di là del risultato, ho avuto le risposte che cercavo dopo la partita di Chiavari. Abbiamo tanti esterni e interpreti che si adattano al 4-2-3-1, che può diventare 4-3-3 in partita. Abbiamo iniziato questo percorso tattico. Abbiamo tanti esterni, Alagna? mancava poco avevo bisogno di un giocatore di gamba non ho guardato al cartellino giallo quando è entrato, avevo bisogno di lui. Le squadre B? Penso sia una cosa molto positiva, si confrontano con uomini e non con ragazzi della stessa età. Sono contento di queste under 23, che fanno cresxere i ragazzi in fretta.”

