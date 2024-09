CIVITANOVA MARCHE- Nella seconda giornata del campionato di Serie D girone F, dopo il pareggio all’esordio contro la Sambenedettese, l’Atletico Ascoli batte 2 a o la Civitanovese allo stadio “Comunale” di Civitanova Marche. Bianconeri che salgono a quota 4 punti in classifica, prossimo impegno contro la Fermana.

Mister Seccardini: “Il lavoro che stiamo facendo è tangibile in campo, oggi è arrivato il tassello in più del gol che ci era mancato con la Sambenedettese. Ci portiamo a casa 3 punti importanti per la classifica che ci siamo sudati e guadagnati con merito. Oggi siamo stati più pratici e cinici rispetto alla partita precedente. abbiamo preparato bene la partita, per colpire in contropiede, siamo stati sfortunati su qualche episodio. Abbiamo un anno di esperienza di più, con alcuni innesti mirati fatti dal ds e della società riusciamo a mettere in campo una squadra meno leggera e un po’ più pratica e solida. Le scelte? Noi crediamo tanto nella non titolarità, i ragazzi l’hanno accettato l’anno scorso e siamo partita su questa falsariga”.

TABELLINO

CIVITANOVESE:Petrucci; Franco (25’pt Riggioni), Diop, Passalacqua, Cosignani; Zanni (27’st Ruggeri), Domizi, Visciano (10’st Padovani); Ercoli (27’Toccafondi), Buonavoglia (47’st Rotondo); Spagna.

Allenatore: Sante Alfonsi.

ATLETICO ASCOLI :Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Camilloni (43’st Baraboglia), Minicucci (13’st Olivieri), Vechiarello (48’st Clerici), Severini, Antoniazzi (13’st Gerlero); Traini, Ciabuschi (19’st Maio).

Allenatore. Simone Seccardini.

ARBITRO: Leone di Avezzano.

ASSISTENTI: Rosati di Roma 2 eVenturini di Ostia Lido.

RETI: 41’ Nonni, 96′ Maio

NOTE: Ammoniti Spagna, Nonni, Pierdomenico, Diop, Pompei, D’Alessandro, Domizi. Recupero: 4’pt-8’st.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.