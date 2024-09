Ha passato 42 anni in Egitto a fianco di re Fuad come architetto capo dei palazzi reali. L’evento, voluto e organizzato dall’amministrazione comunale, ha attirato migliaia di turisti

FORCE – La città di Force ha recentemente registrato un grande successo di pubblico durante le celebrazioni del 150° anniversario dalla nascita di Ernesto Verrucci Bey, concittadino che ha passato 42 anni in Egitto a fianco di re Fuad come architetto capo dei palazzi reali. L’evento, voluto e organizzato dall’amministrazione comunale, ha attirato migliaia di turisti provenienti da tutto il Centro Italia, dimostrando l’importanza e l’interesse suscitato da queste manifestazioni culturali.

Due mostre, in particolare, hanno riscosso un notevole apprezzamento. La prima, intitolata “Ernesto Verrucci. Un architetto eclettico tra Italia ed Egitto”, a cura della Prof.ssa Anna Rita Emili e del Prof. Giuseppe Bonaccorso della Scuola di Architettura e Design “E. Vittoria” dell’Università di Camerino, con sede ad Ascoli Piceno, ha offerto ai visitatori un approfondito percorso attraverso le vicende personali e professionali dell’architetto, noto soprattutto per essere stato l’architetto capo dei palazzi di Sua Maestà il Re d’Egitto.

La seconda mostra, “1897/1939 – Sogni e tesori in riva al Nilo. Verrucci: 42 anni in Egitto fra misteri, creazioni e tesori nelle sabbie di Tutankhamon“, curata dall’egittologo Prof. Maurizio Damiano, ha esposto oltre 500 pezzi, tra originali e copie fornite dalla ditta Horus Italy srl e realizzate sotto la supervisione dell’Ing. Mohammed Atef Abdelshafy, rappresentando alcuni dei più bei reperti conservati al Cairo. In più, la mostra è dotata di visori per la realtà virtuale forniti da OneVR.eu, azienda internazionale leader nelle tecnologie immersive, attraverso cui i visitatori possono approfondire la storia della millenaria civiltà egizia e vivere un’esperienza a 360°, grazie ad una ricostruzione 3D iperrealistica in 8K e tecnologie avanzate di fotogrammetria.



Anche le conferenze organizzate nell’ambito delle celebrazioni hanno avuto un grande successo di pubblico, grazie alla partecipazione di ospiti internazionali di prestigio, tra cui Zahi Hawass, noto egittologo di fama mondiale.

L’organizzazione delle Celebrazioni è stata affidata alla FAS snc, sotto la cura del titolare Marco Corradi. La ricerca scientifica e il coordinamento del comitato sono state affidate a Flavia Orsati, che ha pubblicato, per FAS Editore, un volume monografico sull’architetto, frutto di ricerche inedite tra Italia, Egitto, Francia e Inghilterra, dal titolo “Io sono Verrucci. Un architetto italiano alla corte d’Egitto”, acquistabile sul sito della FAS Editore (https://bit.ly/iosonoverrucci) o su Amazon (https://amzn.to/3z1R6Ms).

“Un ringraziamento speciale va ai ragazzi che hanno lavorato con impegno per le mostre e ai dipendenti del Comune di Forche, che si sono adoperati con dedizione per garantire la perfetta riuscita delle celebrazioni. Si invita chi non ha ancora partecipato a non perdere questa occasione unica: le mostre rimarranno aperte fino al 29 settembre, data in cui è previsto un evento di chiusura di cui, a breve, saranno divulgati i dettagli. Affrettatevi a visitarle e a scoprire la storia e l’arte di Ernesto Verrucci in questo importante anniversario” sono le parole del sindaco di Force Amedeo Lupi.

Per restare aggiornati sulle Celebrazioni, è possibile consultare il sito www.ernestoverrucci.it e le pagine social decicate: Facebook (www.facebook.com/daverrucciatutankhamon/) e Instagram (www.instagram.com/daverrucciatutankhamon/).

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.