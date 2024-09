ASCOLI PICENO – Novità nella città delle Cento Torri.

Oggi si è svolta, nella Sala De Carolis e Ferri dell’Arengo di Ascoli, una conferenza stampa su un progetto importante.

E’ stato presentato il progetto del Centro di ascolto psicologico e il servizio di mediazione linguistico-culturale rivolto agli studenti delle scuole dell’Ambito Territoriale Sociale XXII.

Hanno partecipato il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni, l’assessore alla Pubblica istruzione e ai Servizi educativi, Donatella Ferretti, il coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale XXII, Domenico Fanesi, il presidente dell’Acli Ascoli Piceno, Claudio Bachetti, la sociologa e mediatrice familiare dell’associazione Formamentis, Paola Giorgetti, e Giampiero Giorgi del Casacef.

Il centro d’ascolto è un servizio di sostegno alle funzioni genitoriali ed educative che opera all’interno del contesto scolastico in rete con altri servizi educativi, sociali e socio-sanitari territoriali. Rappresenta un servizio di fondamentale importanza per promuovere il benessere, prevenire il disagio e intervenire precocemente su di esso.

I presenti in conferenza hanno sottolineato: “Il servizio, finanziato dall’Ambito Territoriale Sociale XXII, è attivo in tutte le scuole dell’infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado dei Comuni dell’Ats XXII. Si rivolge agli alunni, alle loro famiglie e al personale scolastico. La finalità del servizio è quella del supporto psicologico ed educativo per favorire il benessere, prevenire il disagio giovanile e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica promuovendo l’inclusione, la comunicazione, il dialogo e il confronto. in senso più generale è un servizio di promozione della salute intesa come benessere fisico, psichico e socio-relazionale”.

Dall’Arengo proseguono: “Il servizio, trovando la propria sede all’interno della scuola, rappresenta un luogo di facile accesso per alunni, genitori ed insegnanti che possono trovare accoglienza, informazione e sostegno. Rappresenta inoltre uno strumento per il miglioramento dei rapporti scuola-famiglia e per la condivisione degli obiettivi educativi. Gli operatori del Centro d’Ascolto svolgono nel contesto scolastico attività di consulenza individuale a studenti, genitori e insegnanti. Brevi percorsi di sostegno alla genitorialità, interventi psico-educativi in piccoli gruppi o con il gruppo classe. Nei confronti di famiglie in condizione di temporanea difficoltà vengono attuati brevi percorsi di sostegno in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari”.

Nella conferenza è stato anche detto che: “Il centro d’ascolto non è un servizio isolato ma ha fatto della rete la sua caratteristica principale. Gli operatori lavorano i stretta e sistematica collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e dell’Ats, con il consultorio familiare e con tutti i principali servizi che si occupano di minori sul territorio. I primi passi sono stati fatti già dal 1993. Da allora l’amministrazione comunale ha sempre cercato di promuovere e finanziare servizi di tipo psicologico e di supporto alla scuola. Da parte dei Dirigenti Scolastici e dei docenti c’è sempre stato apprezzamento. Possiamo dire che il centro d’ascolto inizialmente si è avvicinato al mondo della scuola per poi diventare parte integrante. Si cercherà di rispondere alle complesse esigenze psicologiche e di prevenzione del nostro territorio e alle problematiche crescenti che il contesto sociale attuale presenta”.

Dalla presentazione concludono: “Il centro sarà gestito dall’Associazione Formamentis Aps di Ascoli Piceno che ha una decennale esperienza sul territorio nella promozione del benessere in favore di minori, adolescenti, giovani e famiglie. Il servizio è gratuito e garantisce la presenza di figure professionali esperte all’interno di ogni plesso scolastico. Le attività saranno svolte dalle dottoresse Tiziana Boccolini, Giorgia Morganti, Paola Giorgetti, Giulia Grilli e Federica Angelini. Per informazioni riguardo all’orario di ricevimento degli operatori è sufficiente rivolgersi alle segreterie di ogni singola scuola”.

