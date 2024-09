Il match è valido per la 5° giornata del Campionato Serie C NOW 2024/25, in programma domenica 22 settembre, alle ore 18:30, al “Del Duca

ASCOLI PICENO – A dirigere Ascoli-Lucchese, match valido per la 5^ giornata del Campionato Serie C NOW 2024/25, in programma domenica 22 settembre, alle ore 18:30, al “Del Duca” sarà Stefano Milone della sezione di Taurianova. Gli Assistenti sono Emanuele Renzullo di Torre del Greco e Daniele De Chirico di Molfetta. Quarto Ufficiale Liberato Maione di Ercolano.

BIGLIETTI E‘ possibile acquistare i biglietti online e nei punti vendita Ticketone. E’ consentito il cambio nominativo. Prezzi e punti vendita Ticketone sono consultabili al link: https://www.ascolicalcio1898.it/biglietti-campionato-serie-c-girone-b-2024-2025/ù

ULTIMO PRECDENTE. Risale esattamente a dieci anni fa l’ultimo incrocio tra bianconeri e rossoneri, nel campionato 2014/15 di Lega Pro Prima Divisione, era l’Ascoli guidata da mister Petrone che nonostante fosse uscita sconfitta nei playoff, venne successivamente ammessa d’ufficio in Serie B dalla giustizia sportiva, in seguito alla revoca della promozione del Teramo per illecito. Nella gara di andata in trasferta al “Porta Elisa”, vittoria dell’Ascoli con la doppietta del difensore Andrea Mengoni. Nella gara di ritorno disputatasi al “Del Duca” ancora una vittoria del Picchio per 3 a 1, grazie alle reti di Perez, Grassi e Tripoli.

BOLLETTINO MEDICO LUCCHESE. La Lucchese non avrà in panchina il tecnico Giorgio Gorgone, squalificato, al suo posto ci sarà il vice Emiliano Testini, e arriva ad Ascoli con 4 punti in classifica, l’ultimo conquistato nel pareggio in rimonta col Rimini.

I rossoneri dovranno fare a meno proprio di bomber Rocco Costantino, per un problema muscolare, si allenano a parte invece i centrocampisti Robert Gucher, al lavoro dopo l’infortunio che lo ha tenuto per diverse settimane lontano dai campi da gioco e Giovanni Catanese.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.