ASCOLI PICENO -Tutto pronto per la settima edizione del Memorial ‘Antonio Bellini’ di calcio a cinque. Sabato prossimo 28 settembre al PalaGalosi di Monterocco, si disputerà il consueto triangolare tra squadre di serie A per ricordare l’indimenticato dirigente sportivo che ha lasciato un grande vuoto nel mondo del futsal Piceno. A presentare l’edizione 2024 del Memorial è stato il fratello di Antonio, Andrea Bellini.

“Anche quest’anno, a otto anni dalla scomparsa di mio fratello – ha dichiarato Andrea – riproponiamo il Memorial ‘Antonio Bellini’, arrivato alla settima edizione, visto lo stop dovuto al periodo di Covid.

Si tratta di un triangolare tra club di massima serie di calcio a 5, sport che Antonio ha amato e per il quale si è molto impegnato per svilupparlo nel territorio di Ascoli. Ringrazio sempre per la collaborazione la ASD Ascoli Calcio a 5, ultimo club dove Antonio ha dato il suo contributo.

Per onorarlo saranno presenti due club di serie A Italservice Pesaro e Active Network Viterbo e il Kappabi Potenza Picena, formazione che milita in serie A2 e che ha sostituito il club Ecocity Genzano che ha dato defezione qualche giorno fa. Voglio ringraziare comunque pubblicamente i club che gratuitamente intervengono a questo evento sempre con piacere e proprio per onorare la memoria di Antonio.

Per Ascoli questo Memorial rappresenta una occasione unica per vedere dal vivo degli incontri di primissimo livello di questo splendido sport che è il calcio a 5. Come sempre il Comune di Ascoli ha affiancato l’organizzazione dell’evento – ha concluso Andrea Bellini – e ha messo a disposizione oil palazzetto ‘Galosi’ di Monterocco appoggiando la nostra iniziativa. Il torneo sarà svolto a partire dalle ore 16, con tre incontri da 20′ minuti di tempo effettivo. L’ingresso sarà gratuito ed aspettiamo appassionati e non per salutare Antonio, che in ogni caso portiamo sempre nei nostri cuori”.

Lo scorso anno si impose l’Italservice Pesaro che in una finale combattuta superò per 2-1 l’Ecocity Genzano al cospetto di una bella cornice di pubblico. Quella pesarese sarà insomma la squadra da battere e certamente i ragazzi di mister Davide ‘Daffo’ Bargnesi riproveranno ad aggiudicarsi l’ambito Trofeo del ‘Memorial Bellini’.

