ASCOLI PICENO- Il 25 settembre, il Breaklive di Ascoli Piceno, il rock prenderà vita in una serata che promette di essere semplicemente leggendaria. Sul palco, due nomi che hanno segnato la storia del rock: Rowan Robertson Band feat. Titta Tani e Corky Laing’s Mountain. Ad aprire i Black Banjo, pronti a riscaldare il pubblico con il loro sound blues ricco di energia e passione. Prepariamoci a un viaggio sonoro che attraverserà decenni di musica potente e immortale. Se sei un vero amante del rock, questo è un appuntamento da segnare sul calendario con un cerchio rosso.

I cancelli del Breaklive si apriranno alle 20:00, con lo show che inizierà alle 21:30. Ma prima dei titani del rock, sarà il turno dei Black Banjo di prendere possesso del palco. Questa band italiana, con il loro autentico sound blues, sarà l’antipasto perfetto per ciò che verrà dopo. Con radici profonde nel blues più ruvido e visceralmente emotivo, i Black Banjo non solo scalderanno il pubblico, ma trasformeranno il palco in un campo di battaglia di riff caldi e ritmi che ti entrano nelle ossa. Una performance da non perdere per chi ama le sonorità tradizionali che abbracciano il blues più sincero.

Se sei cresciuto con il suono di Ronnie James Dio, questa parte della serata è una vera manna dal cielo. La Rowan Robertson Band, con l’incredibile voce di Titta Tani (ex Goblin), renderà omaggio a una delle più grandi voci del rock e dell’heavy metal: Ronnie James Dio. Robertson, ex chitarrista della band di Dio durante il tour di “Lock Up the Wolves”, ripercorrerà i brani più iconici del maestro, portandoci direttamente nel cuore dell’epoca d’oro del metal.

La scaletta sarà una tempesta di successi leggendari: da Holy Diver a Heaven & Hell, passando per The Man on the Silver Mountain e Don’t Talk to Strangers. Brani che hanno segnato un’epoca e continuano a ispirare intere generazioni di musicisti e fan. La fusione di Robertson e Tani promette di regalare momenti di pura magia, con un tributo che non sarà solo un’esecuzione musicale, ma un vero e proprio viaggio nel mondo epico e mistico creato da Dio e dalla sua musica.

A chiudere questa notte di rock come si deve, salirà sul palco un vero gigante della batteria: Corky Laing, con la sua band, i Corky Laing’s Mountain. Se il nome Mountain non ti dice nulla, probabilmente ti sei perso un capitolo fondamentale della storia del rock. Questa band, che ha partecipato a Woodstock nel 1969, ha lasciato un segno indelebile con brani come Mississippi Queen, Nantucket Sleighride e Theme for an Imaginary Western.

Il sound dei Mountain è stato una delle colonne portanti dello sviluppo dell’hard rock e del proto-metal negli anni ’70, e Corky Laing, che sostituì N.D. Smart alla batteria e divenne un pilastro della band, è ancora oggi un’autentica forza della natura dietro i tamburi. La sua batteria, martellante e precisa, è la base su cui si costruisce l’intera struttura sonora della band. E nonostante la morte del mitico Leslie West, il cuore pulsante dei Mountain continua a battere forte grazie alla determinazione di Laing.

Per chi è cresciuto con Mississippi Queen, questo concerto sarà un’opportunità per rivivere quei momenti epici e per celebrare la storia del rock come si deve. Ma non solo: Corky e la sua band porteranno anche nuove interpretazioni e un’energia fresca, garantendo che l’eredità dei Mountain rimanga viva e vegeta nel XXI secolo.

Se il rock scorre nelle tue vene, il 25 settembre al Breaklive di Ascoli Piceno è una data da non perdere. Sarà una serata in cui le leggende del passato incontreranno il presente in una fusione perfetta di tecnica, energia e pura passione musicale. Tra i Black Banjo, la Rowan Robertson Band feat. Titta Tani e i Corky Laing’s Mountain, c’è da aspettarsi una notte di rock senza compromessi, in cui il palco vibrerà sotto il peso della storia e il pubblico sarà trasportato in un viaggio che pochi concerti possono offrire. Una notte da ricordare per sempre.

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.