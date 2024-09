SPINETOLI – La Conferenza regionale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica

per la riqualificazione strutturale e funzionale della palestra della scuola media “Giovanni XXIII” di

Spinetoli, nel Piceno.

L’intervento prevede primariamente che il Comune, soggetto attuatore dei lavori, adegui sismicamente

l’immobile a seguito delle scosse del 2016/2017, che hanno in parte lesionato la palestra. L’importo

complessivo previsto è di 748.184 euro.

«Sul fronte ricostruzione pubblica stiamo portando avanti una grande mole di lavoro, in cui il piano

scuole riveste un’importanza primaria anche e soprattutto per il futuro delle comunità del cratere

colpite dal terremoto – spiega il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli –. La sinergia

con sindaci, tecnici ed Usr funziona, per questo ringrazio, nello specifico, il sindaco Alessandro Luciani ed

il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli».

La palestra, realizzata tra la fine degli anni ‘60 e i primi anni ’70, è parte di un complesso scolastico

composto da tre edifici strutturalmente indipendenti. È costituita da una struttura portante con pilastri

e travi in calcestruzzo armato, con forma rettangolare che si sviluppa su due livelli, per un totale di circa

520 metri quadrati di superficie totali.

Nello specifico, sono in programma interventi di consolidamento con l’installazione di dispositivi

antisismici e l’adeguamento delle fondazioni; il miglioramento del comfort acustico e dell’illuminazione

interna attraverso apparecchiature di tecnologie a led; infine, il miglioramento del sistema di

riscaldamento attraverso l’installazione di caldaie a condensazione e la sostituzione degli infissi

Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.